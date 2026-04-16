Sénégal: Matam - Le nomadisme pèse encore sur la scolarisation malgré des progrès au secondaire

La région Matam affiche un taux d'abandon à l'élémentaire de 11,30 %, parmi les plus élevé du pays

Une analyse conduite par l'inspection d'académie révèle une baisse du taux de déperdition scolaire en 2025 par rapport à 2024 dans les cycles d'enseignement du moyen et du secondaire.

Dans le secondaire général, la diminution est nette puisque le taux passe de de 13,30 % en 2024 à 5,40 % en 2025. Ce résultat dépasse même l'objectif fixé de 9,25 %. Pour le cycle moyen général, les données font apparaitre une légère amélioration, avec un taux d'abandon qui passe de 10,90 % à 10,70 %, ce qui est conforme à la cible visée de 10,80%.

En revanche, la situation reste préoccupante à l'élémentaire. Alors que l'objectif était fixé à 9,50 % pour 2025, il est largement dépassé, le seuil en atteignant 11,30 %, ce qui traduit un échec dans la réduction attendue. L'analyse selon le genre revèle par ailleurs de grands écarts, puisque les garçons enregistrent un taux de 13,70 %, contre 9,80 % pour les filles.

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L'inspecteur d'académie de Matam, Mamoudou Oumar Guèye, attribue cette déperdition scolaire à plusieurs facteurs sociologiques, parmi lesquels figurent l'émigration, la mobilité des enseignants et le manque d'infrastructures dans les zones enclavées. Il insiste également sur le poids des réalités liées au nomadisme dans certaines zones, notamment le département de Ranérou oudans le nord du département de Kanel, qui contribuent à ces niveaux élevés.

Les déplacements fréquents et réguliers des populations d'éleveurs contraignent souvent les enfants à quitter les classes pour suivre leurs familles. Ces contraintes sociologiques sont des obstacles à la stabilité du parcours éducatif.

Dans le but de combler le déficit en personnel enseignant, le ministère de l'Éducation a procédé à un renforcement des ressources humaines dans la région. En dépit de cet effort, l'inspecteur souligne la nécessité de poursuivre les actions engagées afin de venir à bout des difficultés structurelles qui persistent depuis plusieurs années.

Il estime que le manque d'enseignants est en train d'être progressivement résorbé grâce aux mesures prises par les autorités. Il affiche un certain optimisme, considérant que si cette dynamique se maintient, ces difficultés pourraient être reléguées au passé. Il affirme que « Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, Matam a bénéficié d'un meilleur équilibre entre les départs d'enseignants et les nouveaux arrivants affectés dans la région, notamment grâce à l'allocation conséquente de ressources lors du recrutement national.

Cet engagement ministériel a permis l'ouverture de nouvelles structures éducatives. Par exemple, dans le département de Ranérou, le nombre de cases préscolaires fonctionnelles est passé de deux à cinq grâce au renfort en personnel ».

Si les préoccupations liées au déficit en personnel tendent à s'atténuer, les mouvements de grève enregistrés cette année suscitent néanmoins des interrogations quant à leurs répercussions possibles sur les performances scolaires globales. Une intensification de ces perturbations pourrait ralentir les progrès accomplis et compromettre l'atteinte des objectifs fixés.