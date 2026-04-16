Tunisie: Acheté directement chez l'agriculteur - « Un mouton de 20 kg coûte entre 1000 et 1200 dinars », selon Midaoui Dhaoui

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Président du syndicat des agriculteurs, Midaoui Dhaoui, a affirmé jeudi 16 avril 2026 qu'un nombre relativement important de moutons destinés au sacrifice est disponible, tout en reconnaissant l'existence d'un déficit du cheptel. Il a, à ce titre, appelé à une rationalisation de la consommation.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, il a précisé que les besoins du pays en moutons de sacrifice se situent entre 900 000 et 950 000 têtes. Il a également exhorté les citoyens à acheter directement auprès des agriculteurs, afin d'éviter les intermédiaires, les courtiers et les spéculateurs.

Concernant les prix, il a indiqué que ceux pratiqués par les agriculteurs varient entre 1 000 et 1 200 dinars pour un mouton d'environ 20 kilogrammes.

Dans le même contexte, il a rappelé que le syndicat a, à plusieurs reprises, appelé à criminaliser l'abattage des femelles reproductrices et à appliquer strictement la loi contre l'abattage anarchique. Selon lui, ces pratiques, combinées à l'absence de suivi vétérinaire, figurent parmi les principales causes de la diminution du cheptel.

Enfin, Dhaoui a insisté sur la nécessité de lancer des campagnes de vaccination préventives afin de détecter d'éventuelles maladies émergentes au sein du cheptel.

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