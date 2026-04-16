Ile Maurice: Vive tension à la station Shell de Camp-Yoloff

Certaines stations-service ne servent plus d'essence ce soir du mercredi 15 avril et attendent minuit pour changer le prix. Cela, après la réunion d'aujourd'hui du «Petroleum Pricing Committee» qui a recommandé une hausse des prix des carburants.

L'essence passe de Rs 58,45 à Rs 64,25 le litre, tandis que celui du diesel augmente de Rs 64,80 à Rs 71,25 le litre.

Suite à l'annonce de l'augmentation des prix des carburants ce mercredi soir à Maurice, de nombreux automobilistes se sont rués vers les stations-service. À la station Shell de Camp-Yoloff, la situation a rapidement dégénéré : après plus d'une heure d'attente, des clients ont été informés qu'aucun service ne serait assuré avant minuit. Une décision vivement contestée, qui a suscité colère et protestations, comme le montre cette vidéo où un automobiliste exprime son exaspération.