Tunisie: Du nouveau dans le dossier de corruption impliquant Nesrine Ben Ali

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près du tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce jeudi, de reporter au 7 mai le procès de Nesrine Ben Ali, fille de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, et de son époux Sakher El Materi.

Ce report intervient à la suite d'une demande formulée par la défense des accusés, selon des sources judiciaires.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'un dossier plus large de poursuites liées à des infractions financières. La chambre d'accusation spécialisée près de la cour d'appel de Tunis avait en effet décidé, récemment, le renvoi de Nesrine Ben Ali et de Sakher El Materi devant la juridiction compétente pour répondre à des accusations à caractère financier.

Dans le même dossier, la chambre d'accusation a également décidé un classement sans suite en faveur de cinq anciens responsables, selon la même source.

L'affaire reste donc en cours d'examen devant la justice tunisienne, avec une prochaine audience fixée au 7 mai.