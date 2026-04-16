Tunisie: Paris - Réunion tuniso-française pour booster la destination Tunisie

La Tunisie renforce sa stratégie de promotion touristique sur le marché français. L'ambassade de Tunisie à Paris a annoncé, jeudi 16 avril 2026, la tenue d'une réunion de travail consacrée à la valorisation de la destination tunisienne auprès des voyageurs français, l'un des marchés émetteurs les plus importants pour le pays.

La rencontre a réuni Dhia Khaled, ambassadeur de Tunisie à Paris, et Patrice Caradec, président du Syndicat des Entreprises du Tour-Operating, en présence de Hayet Bouali, représentante générale de Tunisair en France, et de Lotfi Mani, représentant de l'Office National du Tourisme Tunisien.

Au coeur des échanges : la mise en avant des atouts de la Tunisie en tant que destination privilégiée pour les touristes français, ainsi que les perspectives de renforcement de l'attractivité de son offre touristique. Les discussions ont notamment porté sur le déploiement d'actions promotionnelles ciblées visant à soutenir la reprise et à consolider la position de la Tunisie sur ce marché stratégique.

Les responsables ont également insisté sur la diversification du produit touristique tunisien, désormais orientée vers des segments à forte valeur ajoutée. Le développement du tourisme durable et responsable figure parmi les priorités, dans un contexte international marqué par une demande croissante pour des destinations respectueuses de l'environnement.

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À cet égard, les participants ont mis en avant l'inscription récente du Géoparc Dahar sur la liste des géoparcs mondiaux de l'UNESCO, un label qui renforce l'image de la Tunisie en tant que destination engagée dans la préservation de son patrimoine naturel.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de relance et de modernisation du secteur touristique tunisien, misant sur l'innovation, la durabilité et la diversification pour séduire une clientèle internationale de plus en plus exigeante.