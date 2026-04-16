Afrique de l'Ouest: Alios Finance lance une offre publique d'achat de 2,7 millions de dollars pour renforcer le capital de la BRVM

Alios Finance Côte d'Ivoire a lancé une augmentation de capital de 1,5 milliard de francs CFA, soit environ 2,7 millions de dollars, par le biais d'un appel public à l'épargne sur la BRVM. L'opération se traduira par l'émission de 3 750 000 actions nouvelles au prix de 400 CFA chacune.

Les actionnaires actuels de la société de financement de véhicules et d'équipements(BRVM : SAFC) bénéficieront d'un droit préférentiel de souscription leur permettant de conserver leur participation. Pour 13 actions détenues, les investisseurs peuvent souscrire à 6 nouvelles actions. Les droits de souscription seront négociés entre le 27 avril et le 9 juin, la clôture des souscriptions ayant lieu le 11 juin.

L'augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres de la société et à répondre aux exigences de la Commission bancaire de l'UEMOA, qui a demandé à la société d'augmenter son capital d'au moins 1 milliard de francs CFA.

Cette opération fait suite à une période de faibles performances financières. La société a enregistré des pertes entre 2022 et 2024, bien que les pertes nettes se soient réduites à 165 millions de francs CFA en 2024, contre 579 millions de francs CFA l'année précédente.

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L'opération soutient également un plan de redressement plus large à la suite d'un changement de propriétaire. Le groupe Credaf a acquis une participation de 52,02 % en décembre 2023, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire.

Points clés à retenir

L'augmentation de capital d'Alios Finance reflète à la fois la pression réglementaire et la nécessité de stabiliser sa situation financière après plusieurs années de pertes. Le renforcement des fonds propres est essentiel pour les sociétés de crédit-bail, qui s'appuient sur la capacité de leur bilan pour financer leurs actifs et soutenir la croissance de leurs prêts.

La structure de l'émission de droits permet aux actionnaires existants d'éviter la dilution tout en apportant de nouveaux capitaux à l'entreprise. Malgré les pertes récentes, la société conserve une position forte sur le marché du crédit-bail en Côte d'Ivoire, avec plus de 50 % de parts de marché et des actifs d'une valeur de 73,3 milliards de francs CFA.

Cela suggère que les défis opérationnels peuvent être plus liés à la rentabilité et à la gestion des coûts qu'à la demande du marché. L'entrée du groupe Credaf en tant qu'actionnaire majoritaire devrait jouer un rôle clé dans la restructuration de l'entreprise et la reprise de la croissance. Pour les investisseurs, l'augmentation de capital représente une opportunité de participer à un redressement potentiel, bien que les risques restent liés à l'exécution, à la rentabilité et à la conformité réglementaire.

Pour le secteur, l'opération met en évidence les efforts en cours pour renforcer les institutions financières dans l'UEMOA, alors que la demande de financement basé sur les actifs continue de croître.