Tunisie: Un acteur italien des composites inaugure une usine de haute technologie à Monastir

L'entreprise italienne Novation Tech, spécialisée dans la fabrication de matériaux composites à base de fibre de carbone, a inauguré une nouvelle unité de production en Tunisie, au sein de la région industrielle de Monastir, renforçant ainsi sa présence en Afrique du Nord et consolidant la coopération industrielle tuniso-italienne.

Cette nouvelle usine, implantée dans le pôle industriel de Monastir (Monastir Fashion & Composite Park - MFCPole), est dédiée à la production de composants en matériaux composites utilisés notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et d'autres industries de haute technologie.

L'inauguration s'est déroulée en présence de représentants officiels, dont l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, soulignant l'importance stratégique de ce projet dans le développement des échanges économiques entre les deux pays. L'investissement s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la présence industrielle italienne en Tunisie.

Selon les informations disponibles, ce projet vise à rapprocher les capacités de production des chaînes d'approvisionnement européennes, tout en profitant de la position géographique stratégique de la Tunisie, de sa main-d'oeuvre qualifiée et de son environnement industriel en développement.

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L'implantation de Novation Tech devrait également contribuer à la création d'emplois spécialisés dans la région de Monastir et favoriser le transfert de technologies dans le domaine des matériaux composites, un secteur en croissance mondiale.

Avec ce projet, la Tunisie confirme son attractivité auprès des investisseurs étrangers dans les industries à forte valeur ajoutée, notamment celles liées aux technologies avancées et à la mobilité. L'Italie reste l'un des partenaires économiques majeurs du pays, avec des échanges industriels et commerciaux en constante progression.