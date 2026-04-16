Tunisie: PME - Appel à candidatures pour l'internationalisation du secteur des services

16 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La CONECT, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis et le Centre du Commerce International, lance un appel à candidatures majeur pour propulser les PME de services vers l'international. Ce programme ambitieux vise à sélectionner cent entreprises d'ici le 25 avril 2026 pour leur offrir un accompagnement gratuit et de haut niveau dédié à l'exportation numérique.

Soutenu par l'Union européenne et la coopération allemande, ce projet s'insère dans l'initiative régionale de promotion du commerce électronique dans le voisinage Sud pour la période 2025-2029. L'objectif dépasse la simple sensibilisation en transformant concrètement les expertises tunisiennes en offres compétitives grâce à des stratégies d'exportation sur mesure, une optimisation de la visibilité en ligne et un accès direct à des réseaux d'affaires mondiaux.

L'initiative cible des secteurs diversifiés tels que les technologies de l'information, le tourisme médical, le marketing digital, l'e-learning ou encore l'ingénierie et le conseil. En misant sur ces domaines à forte valeur ajoutée, le programme positionne le numérique comme un levier de croissance stratégique capable de générer des emplois durables et de renforcer l'économie tunisienne sur la scène globale.

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