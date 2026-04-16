Tunisie: Intempéries à Jendouba - Plusieurs glissements de terrain menacent la zone de Babouch

La localité de « Mhattet Habib » , situé entre Aïn Draham et Tabarka, a été le théâtre d'un important glissement de terrain provoqué par les précipitations continues de ces derniers jours. La commission locale de lutte contre les catastrophes est actuellement mobilisée sur place. Les équipes d'intervention s'activent pour déblayer les amas de terre et de pierres afin de sécuriser le passage des usagers.

Cependant, la situation reste précaire. Un second glissement de terrain a été enregistré ce jeudi 16 avril 2026 sur l'axe reliant les villages de Babouch et de Hammam Bourguiba. C'est le deuxième incident de ce type en l'espace de quelques jours seulement, conséquence directe de la saturation des sols par les pluies torrentielles qui s'abattent sur la région.

Face à ces risques persistants, la Commission locale de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours de Aïn Draham a réitéré ses appels à la prudence. Il est fermement recommandé aux automobilistes de ne prendre aucun risque, d'adapter leur conduite aux conditions climatiques et de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité routière pour éviter tout drame.