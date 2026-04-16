Tunisie: Mondial de Taekwondo (U19) - Adam Dejbi éliminé dans la catégorie des moins 63 kg

La délégation tunisienne a connu une matinée difficile ce jeudi 16 avril 2026 en Ouzbékistan. Engagé dans la catégorie des moins de 63 kg, le jeune Adam Dejbi a quitté la compétition prématurément lors des championnats du monde juniors.

Le parcours de Dejbi s'est achevé dès le stade des 64es de finale. Opposé au Philippin Chick Iron Alariao, le Tunisien s'est incliné de justesse sur le score de 1-2 au terme d'un combat particulièrement serré. Malgré cette déception, le bilan de la Tunisie reste honorable grâce à la performance marquante d'Adam Hasnaoui. Ce dernier a offert au pays sa première médaille de bronze mercredi dernier chez les moins de 59 kg, après une demi-finale acharnée contre le Sud-Coréen Ji Woong-ha.

Les regards sont désormais tournés vers la clôture de la participation tunisienne prévue ce vendredi. Trois athlètes monteront sur le tatami avec l'ambition de décrocher de nouveaux podiums. Malek Mokrani représentera les chances nationales chez les moins de 51 kg, tandis que Yasmine Dhouadi concourra dans la catégorie des moins de 52 kg. Enfin, Estabraq Miraoui fermera la marche chez les moins de 63 kg.

Le clan tunisien mise sur ce dernier trio pour conclure ce rendez-vous mondial de Tashkent en beauté et confirmer ainsi la vitalité du taekwondo tunisien sur la scène internationale.

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