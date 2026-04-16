Tunisie: Ayant une odeur et un goût altérés - L'INSSPA ordonne la saisie et la suspension de distribution de quantités de lait

L'Institution Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) a ordonné la saisie et la suspension de la distribution de quantités de lait stérilisé demi-écrémé. Cette décision, indique-t-on dans un communiqué publié aujourd'hui, jeudi 16 avril 2026, a été prise à titre préventif en guise de réponse à des signalements et à des plaintes formulés par des citoyens concernant un produit suspecté de non-conformité aux normes de sécurité sanitaire, spécifiquement en termes de goût et d'odeur.

Investigation et analyse

Sans mentionner la marque du lait suspect, l'INSSPA a toutefois précisé que ses équipes se sont rendues en urgence dans les unités de production concernées où des investigations de terrain ont été menées. Celles-ci ont concerné les différentes étapes de production, l'approvisionnement en matières premières, le processus de fabrication et de conditionnement. Les équipes précitées ont également vérifié l'efficacité du système de gestion de la qualité, les conditions de stockage et de distribution ainsi que le respect des conditions de sécurité.

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Des échantillons des lots concernés ont alors été prélevés pour être soumis aux analyses de laboratoire nécessaires. Et ce, afin de vérifier la conformité du produit aux normes sanitaires en vigueur. Cette action, note encore la même source, s'inscrit dans le cadre de son rôle de suivi et de traitement immédiat des signalements.

Pas préventifs

L'INSSPA a confirmé avoir procédé, par mesure de précaution, à la « saisie et à la suspension de la distribution des quantités produites des lots concernés en attendant les résultats des analyses et la vérification finale de la situation », lit-on. Elle a souligné qu'en cas de manquements avérés, des mesures juridiques nécessaires seront prises à l'encontre des unités de production.

Cette intervention, doit-on noter, fait suite à des plaintes de consommateurs signalant un changement de l'odeur et une altération du goût d'un produit de lait stérilisé demi-écrémé bien spécifique.

A ce titre, l'Instance a appelé les citoyens à continuer de signaler toute irrégularité ou cas suspect, affirmant la poursuite de ses interventions de contrôle continu pour protéger la santé des consommateurs et garantir la sécurité des produits alimentaires.