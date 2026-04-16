Afrique: Le continent perd ses professionnels de santé au pire moment - Les racines coloniales d'une crise

analyse

L'Afrique a du mal à relever le défi de retenir les professionnels de santé dont elle a besoin.

L'Organisation mondiale de la santé estime à 11 millions le déficit mondial en professionnels de santé d'ici 2030. L'Afrique doit faire face à une pénurie comprise entre cinq et six millions de professionnels. Ce déficit est calculé en fonction de la charge de morbidité et des besoins de santé de la population. Il s'agit de la taille et de la structure de la population, ainsi que de la prévalence des maladies et des facteurs de risque. Il tient aussi compte du type et de la fréquence des interventions sanitaires prévues ou nécessaires pour traiter les maladies, affections et facteurs de risque identifiés.

Cette pénurie est très inégale. Bon nombre des 83 pays qui se situent déjà en dessous du seuil minimum recommandé en matière de main-d'oeuvre se trouvent en Afrique. En 2022, seuls quatre pays (Seychelles, Namibie, Maurice et Afrique du Sud) dépassaient le ratio recommandé de 4,45 médecins, infirmiers et sages-femmes pour 1 000 habitants.

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Madagascar, le Malawi, le Togo, le Bénin, le Soudan du Sud, le Tchad, la République centrafricaine et le Niger ont déclaré moins de 0,5 médecin, infirmier et sage-femme pour 1 000 habitants en 2018. Dans de nombreux pays africains, il est difficile de fournir des services de base, de réduire les décès évitables et de parvenir à une couverture sanitaire universelle.

En revanche, l'Europe fait état d'un ratio compris entre 5,43 et 20,0 médecins, infirmiers et sages-femmes pour 1 000 habitants.

Dans le même temps, les pays plus riches tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Australie dépendent de plus en plus de personnel formé à l'étranger. En 2023, près de la moitié des nouveaux médecins rejoignant le marché du travail britannique avaient été formés à l'étranger.

Ce phénomène est souvent qualifié de « fuite des cerveaux », qui s'explique par des facteurs répulsifs (faibles salaires, mauvaises conditions de travail) et des facteurs « d'attraction » (meilleurs salaires et opportunités à l'étranger).

Je m'intéresse à ce sujet, en tant que travailleuse internationale : je suis une chercheuse sud-africaine en éducation sanitaire travaillant au Royaume-Uni, où je forme des professionnels de santé et mène des recherches sur les questions liées à la main-d'oeuvre.

Dans un article récent, je soutiens que cette explication est incomplète. Le cadre « push-pull » (répulsion-attraction) passe à côté d'un point crucial : les flux de professionnels de santé ne sont pas aléatoires. Ils se déplacent systématiquement des pays les plus pauvres vers les plus riches -- une tendance qui suit de près les lignes tracées par l'histoire coloniale.

Le terme « fuite des cerveaux » suggère un flux naturel, presque inévitable, de talents. Mais la migration des professionnels de santé n'est ni neutre ni équitable ; elle est façonnée par l'histoire, l'économie et le pouvoir.

Je soutiens que ce phénomène ne se résume pas à une « fuite des cerveaux » motivée par des choix individuels. Il s'inscrit plutôt dans un système mondial plus profond et inégalitaire, façonné par l'héritage colonial -- avec des implications majeures pour les politiques de santé, d'éducation et de main-d'oeuvre.

Cela permet de recentrer le débat : il ne s'agit plus de blâmer les médecins et les infirmières qui partent, mais de s'intéresser aux systèmes qui déterminent ces choix en premier lieu.

Les trois facteurs en jeu

Ma recherche s'appuie sur une perspective décoloniale pour repenser la migration des professionnels de santé. Plutôt que de considérer la migration comme une série de décisions individuelles, elle examine les systèmes mondiaux qui structurent ces décisions.

La décolonialité soutient que le colonialisme européen a créé une matrice de pouvoir qui continue d'organiser :

le pouvoir (qui contrôle les ressources et la main-d'oeuvre)

la connaissance (quelle expertise est valorisée)

l'être (qui est valorisé).

À travers ce prisme, je soutiens que la migration des professionnels de santé ressemble moins à un marché du travail neutre ou à un malheureux sous-produit de la mondialisation, et davantage à une continuation de l'exploitation historique. En d'autres termes, les mêmes hiérarchies mondiales façonnées pendant le colonialisme influencent toujours qui contrôle et tire profit des ressources et de la main-d'oeuvre africaines, quelle expertise est reconnue, et comment les travailleurs internationaux sont perçus et traités.

Pouvoir : Premièrement, les pays plus riches sous-investissent souvent dans la formation de leur propre main-d'oeuvre, puis recrutent dans des pays disposant de bien moins de ressources. Cela entraîne un transfert de capital humain du Sud vers le Nord. Les pertes financières sont considérables : une étude a estimé que les pays d'Afrique subsaharienne ont perdu des millions, voire des milliards de dollars, en raison de l'émigration de médecins, tandis que les pays d'accueil ont réalisé des économies sur les coûts de formation.

Connaissances : Deuxièmement, les hiérarchies mondiales du savoir influencent la mobilité professionnelle. La formation médicale en Europe et en Amérique du Nord est souvent considérée comme la référence absolue, tandis que les diplômes délivrés par des établissements africains peuvent être remis en question ou nécessiter une validation supplémentaire. Cela renforce l'idée selon laquelle partir vers le nord est nécessaire pour progresser dans sa carrière et acquérir une légitimité.

Bien-être : Troisièmement, de nombreux professionnels de santé formés à l'étranger sont confrontés à une discrimination qui a un impact négatif sur leur bien-être et leur progression de carrière. Ils risquent en outre une déprofessionnalisation. Les professionnels de santé internationaux pouvant être employés à des postes d'un niveau inférieur à celui pour lequel ils sont qualifiés, cela peut entraîner une perte de leurs compétences. Cela reflète la déshumanisation et l'exploitation coloniales.

En bref, les systèmes mondiaux favorisent les départs et profitent davantage aux pays d'accueil qu'aux pays d'origine.

Développer un système plus équitable

Si la migration des professionnels de santé est façonnée par des inégalités structurelles, les solutions doivent également agir à ce niveau.

1. Investir dans les professionnels de santé locaux et les retenir

Les gouvernements africains devraient s'attaquer aux facteurs « d'incitation » en développant les possibilités de formation et d'emploi, en améliorant les conditions de travail et en garantissant une rémunération équitable et des perspectives de carrière, afin de faire du maintien sur place une option viable et attrayante. La formation des professionnels de santé devrait être alignée sur les besoins sanitaires locaux, afin de donner aux professionnels de santé les moyens de répondre avant tout aux besoins de santé de la population dans leur propre contexte.

2. Réformer le recrutement mondial et redistribuer les ressources

Les pays à revenu élevé doivent réduire leur dépendance au recrutement international en investissant davantage dans la formation nationale. Des codes de recrutement éthiques existent mais ne sont pas appliqués de manière cohérente. Il existe également de solides arguments en faveur de mesures de réparation - notamment une compensation financière ou des investissements - afin de compenser les pertes subies par les pays qui forment des professionnels de santé qui émigrent ensuite.

Des partenariats plus équilibrés, tels que les programmes de migration circulaire (dans le cadre desquels les professionnels de santé rentrent chez eux après avoir suivi une formation à l'étranger) ou les accords bilatéraux de formation (dans lesquels l'expertise des deux pays est reconnue et les deux contextes en tirent profit), pourraient favoriser l'échange de compétences sans vider de manière permanente les capacités. Mais ceux-ci doivent inclure des parcours clairs pour le retour et des investissements significatifs dans les systèmes de santé des pays d'origine.

3. Reconnaître et valoriser les connaissances et les professionnels du Sud

S'attaquer à la « colonialité du savoir » signifie reconnaître la légitimité de la formation et de l'expertise développées dans les contextes africains. Dans le même temps, s'attaquer à la « colonialité de l'être » nécessite de lutter contre le racisme, les préjugés et la discrimination sur les lieux de travail du secteur de la santé à l'échelle mondiale.

Perspectives

Lorsque les systèmes de santé africains peinent à retenir leur personnel, ce n'est pas uniquement dû à une mauvaise planification nationale. Bon nombre de ces systèmes fonctionnent sous le poids de l'héritage de l'exploitation coloniale.

Reconnaître cette réalité plus profonde ouvre de nouvelles possibilités. Un système de santé mondial plus équitable est possible - mais seulement s'il ne repose plus sur la perte de l'Afrique au profit d'autrui.

Danica Sims, Senior lecturer in Medical Education, University of Oxford