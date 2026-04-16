Afrique: Un parcours de santé olympique au parc d'Ennahli, symbole d'un sport durable

Le paysage sportif tunisien s'apprête à franchir un nouveau cap avec l'annonce d'un accord entre le Comité National Olympique Tunisien et l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement pour la création d'un parcours de santé au sein du parc écologique d'Ennahli. Ce projet, dévoilé le 5 avril 2026 à l'occasion de la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix, ambitionne de conjuguer performance sportive et préservation de l'environnement.

L'annonce a été faite par Mehrez Boussayene, président du CNOT, et Mohamed Nasser Jeljeli, directeur général de l'ANPE. Elle marque le lancement d'un partenariat stratégique visant à transformer cet espace naturel en un pôle de référence alliant sport, bien-être et durabilité.

Au-delà d'un simple aménagement, le projet prévoit l'installation d'équipements répondant aux standards olympiques, tout en veillant à la préservation de l'écosystème du parc. L'objectif est de favoriser une pratique sportive accessible aux citoyens, dans un cadre respectueux de la biodiversité, et de promouvoir un mode de vie sain.

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"La préservation de l'environnement est l'un des objectifs du sport... Sans environnement sain, il n'y a pas lieu de parler de sportifs", a souligné Mehrez Boussayene, mettant en avant le lien étroit entre performance sportive et qualité du cadre de vie. Il a également rappelé que le sport constitue l'une des principales sources de joie en Tunisie, inscrivant ainsi cette initiative dans une vision globale de développement humain.

Ce futur parcours de santé s'inscrit dans une dynamique plus large portée par le CNOT, qui entend multiplier les partenariats structurants afin de promouvoir les valeurs olympiques. En intégrant les enjeux environnementaux, ce projet illustre une orientation stratégique où sport et durabilité deviennent des leviers complémentaires du développement en Tunisie.