Tunisie: Coopération tuniso-française autour d'un numérique plus sûr pour les enfants

La Haute-Commissaire française à l'enfance, Sarah El Haïry a effectué les 14 et 15 avril courant une visite de travail en Tunisie où elle a tenu une série de réunions avec des représentants de plusieurs ministères et institutions concernées, ayant porté sur les moyens de préserver ensemble un environnement numérique plus sûr pour les enfants.

La rencontre au ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées et au Centre National de l'informatique, a permis d'échanger sur les dispositifs de protection des mineurs en ligne, dont le programme « Ambassadeurs de la sécurité numérique », selon une publication de l'ambassade de France à Tunis.

Elle a également évoqué avec des responsables au ministère des Technologies de la communication et à l'Agence nationale de la cybersécurité, les volets de collaboration et de coopération en matière de sécurité numérique des enfants, en plus des solutions pour intégrer la protection numérique dans les programmes scolaires lors de son entretien avec des responsables au ministère de l'Education.

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Lors de cette visite, la Haute-Commissaire a aussi rencontré, à l'Institut français de Tunis, des experts, des startups et des journalistes afin de présenter et valoriser des projets innovants tels que QLM, TACIR et Yallab, ainsi que de promouvoir un numérique éducatif inclusif et sécurisé. Elle s'est rendue, par ailleurs, au Centre d'accompagnement psychologique et éducatif relevant de l'Association Health et Psychology, qui oeuvre à la protection des droits de l'enfant.

D'après la même source, cette visite a permis de renforcer la coopération bilatérale, de partager les bonnes pratiques et d'identifier des pistes concrètes pour protéger les enfants dans un monde numérique en constante évolution.