Afrique: Du continent à la Palestine - Le plaidoyer de Saïed contre les guerres de génocide

Reçu au Palais de Carthage par le Président Kaïs Saïed, l'envoyé spécial rwandais Olivier Nduhungirehe a transmis un message de coopération fraternelle de la part de Paul Kagame Président de la République du Rwanda. Cet échange de haut niveau a servi de tribune au Chef de l'État pour plaider en faveur d'une Afrique souveraine, tout en dressant un parallèle entre les tragédies du continent et la cause palestinienne.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, Monsieur Olivier J.P. Nduhungirehe, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda. Ce dernier était porteur d'un message écrit adressé au chef de l'État par Monsieur Paul Kagame Président de la République du Rwanda, en sa qualité d'envoyé spécial.

Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les souffrances endurées par de nombreux peuples africains, entre guerres de génocides et conflits internes. Certains de ces peuples vivent encore sous le joug de guerres et de tensions persistantes depuis des décennies, sans oublier la pauvreté et les famines, alors même que le continent africain regorge de ressources et de richesses de toutes sortes.

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Le Chef de l'État a rappelé que l'unité africaine était un rêve porté par les peuples et par plusieurs présidents fondateurs de l'Organisation de l'union africaine. Cependant, plus de six décennies plus tard, seule une infime partie de ce rêve a été réalisée.

Le Président de la République a souligné que la Tunisie, fière de son appartenance africaine, aspire à l'instauration d'un nouvel ordre humain fondé sur des concepts novateurs, les anciens étant devenus obsolètes. Il en veut pour preuve la mobilisation de nombreuses sociétés à travers le monde en faveur des causes du droit et de la justice, au premier rang desquelles celle du peuple palestinien, qui résiste depuis des décennies face à la guerre de génocide menée contre lui par la machine de guerre sioniste.