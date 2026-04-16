Tunisie: Vers un retour à la normale de l'approvisionnement en viandes blanches

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, ce jeudi 16 avril 2026, une nette amélioration de la disponibilité des viandes blanches sur le marché national. Samir Khalfaoui, directeur des enquêtes économiques au sein du ministère, a confirmé cette détente lors de son intervention dans l'émission « Yaoum Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale.

Selon M. Khalfaoui, le circuit d'approvisionnement a retrouvé son rythme habituel après une période de fortes tensions. Ces perturbations faisaient suite au mois de Ramadan, marqué par un report massif de la consommation vers les viandes blanches en raison de la cherté de la viande rouge. Ce pic de demande avait engendré des difficultés logistiques au lendemain de l'Aïd al-Fitr, particulièrement pour le poulet prêt à cuire.

Stratégie d'anticipation pour la saison estivale

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Afin de prévenir toute nouvelle pénurie face à la hausse saisonnière de la demande, le ministère a d'ores et déjà mis en place des mesures préventives. Le secteur privé a notamment été autorisé à importer des quantités de viandes blanches surgelées pour sécuriser les besoins de la période estivale et de la saison touristique. Samir Khalfaoui a précisé que la situation fait l'objet d'un suivi quotidien rigoureux par les services de l'État.

Lutte contre la spéculation et assainissement du secteur

Le volet répressif n'est pas en reste. Des enquêtes économiques approfondies ont été menées dans la filière avicole, ciblant les abattoirs ainsi que les réseaux de distribution de gros et de détail. Ces investigations ont révélé des infractions majeures au niveau de certains abattoirs. M. Khalfaoui a indiqué que ces dossiers sont en phase de finalisation et seront prochainement transmis à la justice pour des faits de spéculation illicite.

Enfin, concernant les produits agricoles de base, le ministère a également autorisé l'importation de pommes de terre par le secteur privé. Cette décision vise à combler le déficit de production durant la période de soudure structurelle et à stabiliser les prix sur le marché intérieur.