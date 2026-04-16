Afrique: Le président de la Commission de l'Union africaine appelle à un cessez-le-feu immédiat pour atténuer la crise au Soudan

Addis-Abeba — Lors de la troisième Conférence internationale sur le Soudan tenue à Berlin, Mahmoud Ali Youssouf a insisté sur la nécessité urgente d'instaurer un cessez-le-feu immédiat, le qualifiant d'étape essentielle pour mettre fin aux souffrances du peuple soudanais.

Il a également plaidé pour une meilleure coordination des efforts de médiation internationale, mettant en garde contre les initiatives dispersées qui pourraient freiner les avancées vers la paix.

Soulignant le rôle central de l'Union africaine, il a invité les partenaires internationaux à soutenir une approche commune fondée sur un processus politique conduit par les Soudanais eux-mêmes, avec la participation des acteurs civils.

Par ailleurs, il a appelé à un renforcement de l'aide humanitaire et à une mobilisation accrue de la communauté internationale, estimant qu'une action concertée est indispensable pour parvenir à une paix durable.

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De son côté, le ministre d'État éthiopien aux Affaires étrangères, Hadera Abera, a insisté sur la nécessité d'un soutien international soutenu et de partenariats solides, notamment en faveur des communautés d'accueil, afin d'assurer aux réfugiés des conditions de vie dignes.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur de politiques inclusives, en mettant l'accent sur l'accès à l'éducation, aux moyens de subsistance et aux services essentiels.

Enfin, les participants à la conférence se sont engagés à mobiliser près de 1,8 milliard d'euros pour répondre à la crise, notamment en matière de sécurité alimentaire, de soutien aux réfugiés, de soins de santé et d'abris d'urgence.