Tunisie: L'Association SOS Villages d'Enfants Tunisie victime d'un « Deepfake » publicitaire

L'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS a brisé le silence ce jeudi 16 avril 2026, dénonçant une manipulation sophistiquée de son image de marque. Dans un communiqué officiel, l'organisation alerte l'opinion publique sur l'usage détourné de l'un de ses contenus médiatiques à des fins frauduleuses.

L'affaire concerne un extrait du podcast « Aich SOS », produit par l'association, dont le contenu original a été sciemment altéré. Selon les précisions fournies par la direction, des technologies d'intelligence artificielle ont été employées pour modifier les déclarations vocales et visuelles des intervenants. Cette manoeuvre visait à cautionner, de manière fallacieuse, la promotion d'un site web aux activités suspectes.

Face à la gravité de cette usurpation, l'association a tenu à clarifier qu'elle n'entretient aucun lien, de près ou de loin, avec la plateforme incriminée. Elle qualifie le montage de « totalement erroné et falsifié », précisant que les propos tenus dans cette version détournée sont en contradiction totale avec ses principes et ses missions humanitaires.

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Devant la prolifération de cette vidéo sur les réseaux sociaux, SOS Villages d'Enfants appelle les citoyens à la plus grande vigilance. L'organisation exhorte les internautes à ne pas interagir avec ces publications trompeuses et à utiliser les outils de signalement mis à disposition par les plateformes numériques pour freiner leur diffusion.

Sur le plan légal, l'institution a annoncé avoir déjà entamé des procédures judiciaires afin d'identifier et de poursuivre les auteurs de cette exploitation illicite. Elle rappelle enfin que seules les informations publiées sur son portail officiel et ses canaux certifiés font foi, mettant en garde contre les risques de désinformation par le biais des nouvelles technologies de synthèse.