Tunisie: Infrastructures - Deux entreprises tunisiennes remportent un contrat de 102 M€ face à un géant chinois

Deux entreprises tunisiennes, Chaâbane & Cie et Soroubat, ont remporté un important marché d'infrastructures routières estimé à environ 102 millions d'euros, en devançant le groupe chinois China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC).

Selon des informations concordantes rapportées par Africa Business+, le contrat porte sur la réalisation d'un tronçon de voie rapide dans le cadre du développement du réseau autoroutier en Tunisie. Les deux sociétés tunisiennes se sont partagé le projet, avec des montants respectifs estimés à environ 52,1 millions d'euros pour Chaâbane & Cie et 50,4 millions d'euros pour Soroubat.

Ce succès constitue un signal fort pour le secteur tunisien du BTP, qui parvient à s'imposer sur des marchés concurrentiels face à des groupes internationaux fortement implantés en Afrique, notamment des entreprises chinoises régulièrement présentes dans les grands projets d'infrastructures du continent.

Le groupe chinois CCECC, acteur majeur des travaux publics à l'échelle internationale, figurait parmi les principaux concurrents sur cet appel d'offres, illustrant le niveau élevé de compétition autour de ce type de marchés stratégiques.

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Ce type de contrat s'inscrit dans la continuité des investissements publics tunisiens dans les infrastructures de transport, visant à moderniser et renforcer le réseau routier national afin d'améliorer la connectivité entre les régions et soutenir le développement économique.