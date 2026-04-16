Sénégal: Au pays - Bassirou Diomaye Faye mobilise le gouvernement pour le « succès » de la campagne agricole 2026

A l'approche de l'hivernage, le chef de l'État a appelé à une mobilisation renforcée du gouvernement pour assurer le succès de la campagne agricole 2026, tout en réaffirmant l'importance stratégique des secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour la souveraineté alimentaire du pays.

S'exprimant en Conseil des ministres et à la suite de sa visite à la 26e édition de la Foire internationale de l'Agriculture et des Ressources animales, le Président de la République a salué la qualité de l'organisation de cet événement majeur à dimension sous régionale et continentale. Il a, dans ce sens, instruit le gouvernement de renforcer son accompagnement à cette plateforme, considérée comme un levier de promotion des filières agricoles et animales.

Insistant sur la nécessité de moderniser le secteur, Bassirou Diomaye Fayechef a rappelé que le développement de l'agriculture et de l'élevage constitue un pilier essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des populations.

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Dans cette dynamique, il a demandé au ministre en charge de l'agriculture et au secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrement paysan, sous la supervision du premier ministre, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une préparation optimale de la campagne agricole 2026. Il s'agit notamment d'assurer la disponibilité, à temps, des semences, des intrants, du matériel agricole ainsi que des financements destinés aux producteurs.

Par ailleurs, le Président a insisté sur l'urgence d'accélérer les réformes du secteur. Il a ainsi instruit le gouvernement de procéder, avant la fin du mois de mai 2026, à l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi d'orientation agrosylvopastorale et halieutique, ainsi que du décret d'application du Code pastoral.

Enfin, dans la perspective de la fête de la Tabaski, les autorités ont été appelées à veiller à un approvisionnement adéquat du marché national en moutons, afin de répondre à la forte demande des ménages.