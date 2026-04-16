Sénégal: Financement de six projets prioritaires - La Bidc et la Guinée signent un protocole d'accord

16 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et la République de Guinée ont officialisé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération dans le financement de projets de développement prioritaires en Guinée.

De gauche à droite, Ismael Nabé, Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement de la République de Guinée et Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc

Selon un communiqué de presse, l'accord a été formalisé le 8 avril 2026 à Accra, en marge de la 24ème Assemblée Générale Annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Bidc. Le protocole d'accord a été signé par Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration et Ismael Nabé, Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement de la République de Guinée.

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«Aux termes de cet accord, la Bidc appuiera le financement de six projets prioritaires, d'une valeur totale estimée à plus de 310,5 millions d'euros et 387,9 millions de dollars US, dans le cadre du Plan national de développement de la Guinée - Simandou 2040. Ces projets couvrent des secteurs socio-économiques clés, notamment les infrastructures de transport, les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'administration foncière et la modernisation de l'administration publique », précise le document.

Parmi les initiatives figurent le développement d'importantes infrastructures routières à Conakry, des programmes de mécanisation agricole et de développement de la chaîne de valeur avicole, la modernisation du cadastre foncier ainsi que la construction de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 80 mégawatts dans quatre régions du pays.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Dr Donkor a réaffirmé l'engagement de la Bidc à soutenir la transformation économique de la Guinée à travers des investissements stratégiques et à fort impact, favorisant une croissance inclusive, la résilience et l'intégration régionale. « Ce protocole d'accord marque une étape clé dans l'agenda de développement de la Guinée », a déclaré le Ministre Nabé.

« Nous apprécions le partenariat solide avec la Bidc et nous nous réjouissons de la mise en oeuvre rapide de ces projets prioritaires afin de produire des impacts tangibles pour les populations guinéennes. ». Ce partenariat constitue une étape significative dans le rôle de la Bidc en tant que partenaire de développement de confiance au service de ses États membres.

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