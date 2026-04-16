Congo-Brazzaville: Compétitions interclubs de la CAF - Les affiches des finales seront dévoilées ce week-end

Les affiches des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football seront dévoilées ce week-end au terme des demi-finales retour de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération.

En Ligue africaine des champions, Mamelodi Sundowns a fait un pas important vers la finale en allant s'imposer en Tunisie 1-0 face à l'Espérance de Tunis, grâce à Brayan León. Les Sud-Africains qui auront le privilège d'évoluer à domicile aborderont cette seconde manche prévue le 18 avril, à Pretoria, avec un avantage psychologique conséquent. Dans l'autre rencontre, le FAR de Rabat a pris le meilleur sur la Renaissance sportive Berkane sur un score 2-0, dans une demi-finale 100% marocaine.

Ahmed Hammoudan et Khalid Ait Ourkhan ont été les buteurs de FAR en seconde période. RS Berkane a 90 minutes pour renverser la vapeur sur son terrain au retour.

En Coupe africaine de la Confédération, Zamalek, vainqueur de l'AS Otohô en quart de finale, s'est imposé sur le terrain de CR Belouizdad 1-0. Juan Bezerra a inscrit l'unique but de la rencontre. Le match retour se jouera ce 17 avril au Caire, en Egypte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'autre demi-finale, l'USM Alger et l'Olympique Club de Safi n'ont pas réussi à se départager (0-0) au terme d'une rencontre fermée. Tout reste donc ouvert avant la manche retour, prévue dimanche à Safi.

Notons que le vainqueur de la Ligue des champions empochera un montant inédit de 6 millions de dollars et celui de la Coupe de la Confédération recevra une prime record de 4 millions de dollars.