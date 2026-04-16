Congo-Brazzaville: Distinction - Un diplôme d'honneur pour Ghynel Reagan Frydarius Kounkou

Le promoteur de « TPAV média », Sax Bienvenu Gampio, a récemment remis au directeur de la petite mine et de l'artisanat minier, Ghynel Reagan Frydarius Kounkou, un diplôme d'honneur pour services rendus à la nation.

« Monsieur le directeur de la petite mine et de l'artisanat minier, Ghislain Reagan Frydarius Kounkou, ce diplôme d'honneur est fièrement destiné à vous pour les services rendus. Au nom de toute l'équipe de TPAV média, je vous remets ce diplôme d'honneur », c'est la formule adoptée par Sax Bienvenu Gampio pour récompenser des cadres qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions dans divers secteurs d'activité.

Réceptionnant sa distinction, Ghynel Reagan Frydarius Kounkou, en premier lieu, a remercié l'équipe de TPAV média d'avoir porté le choix sur sa modeste personne en lui décernant ce diplôme d'honneur pour des services rendus à l'État. Il s'est particulièrement félicité du dynamisme, de l'engagement et du travail accompli par le promoteur de cette chaîne de télévision en ligne dans le domaine de la presse. « Je pense que vous êtes mieux placés pour pouvoir apporter un regard et une appréciation de l'action de l'État, parce que vous êtes à la source de l'information », a-t-il notamment souligné.

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Le directeur de la petite mine et de l'artisanat minier au ministère des Industries minières et de la Géologie a ensuite dédié son diplôme d'honneur à sa hiérarchie qui lui a fait confiance et qui continue de faire confiance à son travail. « Je rappelle que nous sommes un service public qui a pour mission la gestion du secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle.

Aussi, je remercie l'équipe qui m'accompagne, mes collaborateurs, sans lesquels je ne pouvais recevoir cette distinction parce que ce sont eux qui oeuvrent avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'engagements. Je tenais vraiment à remercier cette belle équipe qui m'entoure, qui fait un grand travail au quotidien pour l'amélioration des services de l'État », a conclu Ghynel Reagan Frydarius Kounkou.