Afrique: Vie des partis - Le PCT et le Parti du travail de Corée entendent raffermir leurs liens de coopération

La volonté de consolider les liens entre les deux partis au pouvoir a été exprimée le 15 avril à Brazzaville, lors de l'audience que le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a accordée à l'ambassadeur de la République populaire démocratique de la Corée du Nord en Ethiopie et représentant permanent au sein de l'Union africaine, Sim Tong Guk.

« Nous avons discuté principalement de la coopération entre nos deux partis au pouvoir et nous avons eu un consensus pour promouvoir et développer les relations d'amitié et de coopération entre le PCT et le PTC », a expliqué le diplomate Nord-coréen.

Les deux personnalités ont évoqué, en outre, les divers aspects de la coopération entre le Congo et la Corée du Nord. En effet, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 64 ans. « Cela fait une soixantaine d'années, nous avons toujours entretenu les relations d'amitié entre nos deux côtés. Nous avons eu beaucoup d'échanges de coopération entre nos deux partis. La République populaire démocratique de Corée a la volonté très ferme de développer et d'élargir ses relations d'amitié avec les pays amis », a conclu Sim Tong Guk.