Afrique: Vaccination - Des progrès, mais des millions d'enfants restent encore à l'écart

Malgré des progrès importants en matière de vaccination en Afrique, des millions d'enfants restent encore privés de vaccins. C'est l'un des constats du rapport publié hier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Intitulé « Towards Immunization Agenda 2030 targets » (« Vers les objectifs du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 » en français), le document met en lumière des avancées majeures : 1,9 million de vies ont été sauvées en 2024 grâce à la vaccination, le poliovirus sauvage a été éradiqué en 2020 et plus d'un milliard d'enfants ont été vaccinés depuis 2000. Mais de profondes inégalités persistent.

Les enfants dits « zéro dose » sont ceux qui n'ont reçu aucun vaccin. Ils sont souvent concentrés dans des zones fragiles, difficiles d'accès ou touchées par des conflits. Leur situation reflète, non seulement, un manque d'accès à la vaccination, mais aussi les faiblesses des systèmes de santé.

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Pour l'OMS, l'identification de ces enfants constitue une priorité, explique le Dr Benido Impouma, directeur de la prévention et du contrôle des maladies au sein de l'organisation : « Ce qui reste à faire, c'est la capacité à identifier ces enfants zéro dose. L'OMS s'attelle à s'assurer que nous sommes en mesure de les repérer afin de réduire leur nombre. La question des enfants zéro dose n'est pas seulement liée à la vaccination, c'est aussi une question de systèmes de santé, qui doivent être suffisamment robustes pour atteindre les enfants qui n'ont pas forcément accès aux services de santé. »

Renforcer les capacités locales

Au-delà de la vaccination, l'OMS appelle à renforcer les capacités locales et à réduire la dépendance aux financements extérieurs, une étape essentielle vers une véritable souveraineté sanitaire, comme l'explique le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Mohamed Janabi : « En République démocratique du Congo, nous avons maîtrisé l'épidémie d'Ebola en trois mois en travaillant avec des équipes déjà présentes sur le terrain. Nous avons utilisé la même approche pour contenir le virus Marburg en Éthiopie. Nous avons également réussi à éliminer la rougeole et la rubéole dans des pays comme les Seychelles, Maurice et le Cap-Vert. Nous constatons un engagement fort des États membres en faveur de la production locale, et la grande priorité aujourd'hui est la souveraineté sanitaire. »

Un défi majeur pour les années à venir : garantir un accès équitable à la vaccination et renforcer la souveraineté sanitaire du continent, afin de ne laisser aucun enfant de côté, conformément aux objectifs fixés pour 2030.