Cameroun: Dans le Nord-Ouest du pays, Léon XIV appelle à la paix et fustige «une spirale de déstabilisation et de mort»

Le pape poursuit sa visite au Cameroun. Léon XIV est, ce 16 avril 2026, à Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest, en proie depuis 10 ans à un conflit entre le pouvoir central et les séparatistes. Reçu par le président camerounais la veille à son arrivée à Yaoundé, le souverain pontife a appelé mercredi à un examen de conscience et à briser les chaînes de la corruption. Ce jeudi, il a surtout exhorté à la paix et dénoncé ceux qui provoquent des souffrances.

À la cathédrale de Bamenda, dans le Nord-Ouest du Cameroun, le pape a participé, jeudi 16 avril, à une rencontre pour la paix avec des messages forts.

Beaucoup de monde s'est rendu à la cathédrale où Léon XIV est arrivé en fin de matinée, acclamé par une grande foule. Chacun tentait de l'apercevoir et lançait des cris. Il a été accueilli à Saint-Joseph avec des chants et des « Viva el papa ».

« Malheur à ceux qui détournent les religions »

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Pour cette rencontre, les représentants de toutes les religions étaient conviés : catholiques, protestants, évangéliques, musulmans et chefs traditionnels sont venus en nombre.

Chacun a lu un message, applaudi par l'assistance. Une religieuse, qui parcourt la région, et un jeune, qui a vu plusieurs de ses proches tués ici, dans la zone anglophone du Nord-Ouest, ont témoigné devant le pape.

Il y a trop d'insécurité à Bamenda. Quand vous partez de chez vous, vous ne savez jamais ce qui peut se passer, à tout moment. C'est l'incertitude à tous les coins de rue. N'importe quoi peut vous arriver. Parfois, ce sont des explosifs. On entend le bruit des explosions. Parfois, ce sont des arrestations, ou bien des tirs... Il y a beaucoup d'insécurité ici. Ça m'est arrivé à moi. Le 14 novembre 2024, mon mari a été enlevé par des hommes armés non-identifiés, il a été emmené dans le bush pendant 4 jours, on a dû payer une rançon pour sa libération. Il a été sévèrement battu, il a eu deux doigts coupés qui ont été amputés. Nous avons dû quitter Batibo pour venir à Bamenda. Donc, on espère que la venue du pape, ici, à Bamenda, que sa présence et celle de l'Esprit Saint vont toucher les autorités de notre pays pour qu'elles fassent quelque chose.

Puis, dans son message, ce dernier a été acclamé lorsqu'il a dit : « Heureux les artisans de paix. Malheur en revanche à ceux qui détournent les religions et le nom même de Dieu à leurs propres fins. » Une allusion aux incursions du groupe jihadiste Boko Haram dans le nord du Cameroun.

À propos du conflit dans les régions Nord-Ouest et Sud-Ouest, Léon XIV a fustigé ceux qui provoquent les souffrances : « Les seigneurs de la guerre font semblant de l'ignorer, mais il suffit d'un instant pour détruire, alors qu'une vie entière ne suffit pas souvent pour reconstruire. »

Une messe symbolique à l'aéroport de Bamenda

Le pape préside encore ce 16 avril une messe en plein air à l'aéroport de Bamenda, pour laquelle beaucoup de personnes sont à nouveau attendues. On pouvait croiser, tôt dans la matinée, des groupes s'y rendant.

Le choix de l'aéroport de Bamenda pour cette messe est très symbolique : cet endroit a été l'épicentre du conflit dans la région, notamment en 2019, lorsque ceux qu'on appelle ici les « Ambaboys », les séparatistes, avaient lancé des attaques contre un vol de la compagnie Camair. Depuis cette année-là, l'aéroport est fermé et n'a été remis en service que pour accueillir le pape sur place.

Après l'Algérie (13-15 avril), et en attendant l'Angola (18-21 avril) et la Guinée équatoriale (21-23 avril), le pape Léon XIV est au Cameroun du 15 au 18 avril 2026. C'est la quatrième fois qu'un souverain pontife se rend dans ce pays en 43 ans de présidence Paul Biya.