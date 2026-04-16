Afrique: Vincent mambachaka - Le médecin-chef des consultations poétiques en afrique

Invité par Joël Lokossou, directeur du Théâtre Dayihoun, le conseiller Afrique du Théâtre de la Ville de Paris a effectué une mission de travail à Cotonou du 26 mars au 4 avril, à l'effet de poser les fondations et structurer le déploiement des consultations poétiques dans la capitale béninoise.

Depuis plus de deux décennies, le Centrafricain, Vincent Mambachaka, fondateur de l'Espace culturel Lingatéré à Bangui s'impose comme une figure incontournable de la promotion des industries culturelles et créatives africaines. Infatigable passeur de cultures, souvent qualifié « d'ambassadeur de la culture africaine », il multiplie les initiatives et les déplacements pour accompagner la structuration du secteur artistique sur le continent.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit son engagement en faveur des consultations poétiques, une pratique innovante à la croisée de l'art et du soin symbolique. Sa mission à Cotonou visait non seulement à en implanter les bases, mais également à ouvrir des perspectives de coopération avec le Théâtre de la Ville de Paris. À cet égard, il se félicite d'avoir pu échanger avec des acteurs clés de l'écosystème culturel béninois, avec l'ambition de fédérer un réseau capable de mutualiser les compétences et les initiatives.

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La formation a constitué un axe central de cette mission. À la suite d'un appel à participation lancé par le Théâtre Dayihoun, douze nouveaux consultants-poètes ont bénéficié d'un programme intensif de trois jours. Cette formation a porté sur la transmission des fondamentaux et des techniques des consultations poétiques, tout en intégrant une réflexion approfondie sur les enjeux d'organisation, de structuration et de pérennisation de cette pratique en tant que discipline artistique à part entière.

Le 30 mars, une séance de restitution organisée au Théâtre Dayihoun a permis à une vingtaine de participants de bénéficier de consultations poétiques réalisées par ces nouveaux praticiens. L'événement s'est poursuivi par une mise en espace intitulée « Tenir-parole », explorant des thématiques universelles telles que la guerre, la paix et la liberté. Cette dynamique a conduit à la création d'une plateforme locale, « Les consultants de la clinique Dayihoun », appelée à s'inscrire durablement dans les activités du théâtre.

Les rencontres avec les acteurs culturels béninois ont été facilitées par Nadège Chouat, dont l'appui a permis d'élargir le champ des collaborations. Des échanges structurants ont notamment été engagés avec Jérôme Binet Bos, autour des actions du Théâtre de la Ville de Paris en Afrique, des perspectives de coopération bilatérale, ainsi que du développement futur des consultations poétiques. Parmi les projets évoqués figure également la conception d'un « Vidal poétique du Bénin », en français et dans les principales langues nationales.

Dans le prolongement de ces échanges, Vincent Mambachaka a rencontré plusieurs figures majeures de la scène culturelle béninoise, parmi lesquelles Ousmane Aledji, Alougbine Dine ou encore Janvier Nougloi, ainsi que de nombreux jeunes créateurs. Ces interactions ont révélé un fort engagement autour de la tradition orale, notamment du conte, soutenu par une pratique vivace dans les sphères familiale et communautaire, ainsi qu'une volonté affirmée de structurer une offre artistique durable.

S'inspirant du modèle du Camerounian Cultural Network (CCN), il préconise la mise en place d'un réseau national structuré de consultants poétiques au Bénin. Celui-ci pourrait fédérer les différentes initiatives existantes, notamment celles de la Clinique Windekpe, de l'Université de Parakou, de Ouidah et de Porto-Novo. À terme, cette structuration devrait s'accompagner d'un élargissement du dispositif à de nouvelles zones, afin de garantir une couverture nationale et un ancrage durable de cette pratique innovante.

À travers cette mission, Vincent Mambachaka confirme une fois de plus son rôle de catalyseur des dynamiques culturelles africaines, au service d'une vision ambitieuse : faire de la poésie un levier de transformation sociale, de dialogue et de reconstruction du lien humain.