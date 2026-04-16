Congo-Kinshasa: « Teka Kop », un projet de plaidoyer pour le financement des jeunes entrepreneurs

Un nouveau projet dénommé « Teka Kop » a été lancé mardi 14 avril à Kinshasa, dans le but d'accompagner les jeunes entrepreneurs congolais.

Lors d'un entretien avec Radio Okapi, l'initiateur de ce programme, Souley Kahuka, a encouragé l'État congolais à soutenir les jeunes entrepreneurs et les créateurs de chaînes de valeur.

A cet effet, il a plaidé pour la mise en place d'une banque d'investissement destinée à financer les projets et les entreprises des Congolais.

« Comme on le voit ailleurs, il existe des banques d'investissement, des banques de crédit agricole ou encore des banques de crédit immobilier. Nous aimerions que cela soit également le cas chez nous », a-t-il déclaré.

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Souley Kahuka s'est réjoui d'avoir permis à près de 500 jeunes entrepreneurs de découvrir un outil grâce auquel ils peuvent vulgariser leurs produits, promouvoir leurs activités et vendre le fruit de leur travail entrepreneurial.

« L'idée m'est venue lorsque j'ai constaté que de nombreux jeunes avaient de bonnes idées et entreprenaient dans des secteurs capables de révolutionner l'entrepreneuriat congolais. Je me suis alors demandé pourquoi ne pas leur créer un outil pour les mettre en valeur ou utiliser notre notoriété pour devenir leur porte-voix. C'est ainsi que j'ai mis ce projet en place », a-t-il expliqué.

A travers l'appellation « Teka Kop », Souley Kahuka affirme vouloir promouvoir l'entrepreneuriat congolais et encourager la consommation locale.

Des analystes économiques soulignent toutefois que de nombreux jeunes entrepreneurs congolais éprouvent des difficultés à accéder aux financements nécessaires pour développer leurs projets.

Cette situation s'explique notamment par les exigences bancaires élevées, l'instabilité du climat des affaires et la faible structuration du système financier.

Du côté des banques, les conditions d'octroi de crédits demeurent souvent peu accessibles : renforcement des critères d'éligibilité, taux d'intérêt élevés, exigences de garanties importantes et délais de remboursement très courts.