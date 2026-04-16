Congo-Kinshasa: 75 femmes vulnérables formées aux activités génératrices de revenus pour renforcer leur autonomie à Beni

75 femmes vulnérables, majoritairement des déplacées et retournées issues de zones touchées par les conflits, ont été formées aux activités génératrices de revenus (AGR) à Beni, dans la province du Nord-Kivu. Cette initiative, portée par la section Genre de la MONUSCO/Beni, vise à renforcer leur autonomie économique et à améliorer leurs conditions de vie.

La première phase de cette formation s'est clôturée mercredi 15 avril.

Organisée dans un contexte marqué par l'insécurité et les déplacements massifs de populations, cette formation a permis aux bénéficiaires d'acquérir des compétences dans plusieurs domaines pratiques, notamment la coupe et couture, la cosmétique, le maraîchage, le petit commerce et la gestion financière.

Des bénéficiaires déterminées à se reconstruire

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Parmi les participantes, Benita Rumo, déplacée de Goma, estime que cette formation constitue une opportunité de relancer ses activités :

« Je vis à Beni avec une petite activité de restauration, mais avec un capital limité. Grâce à cette formation, je vais progresser et épargner pour stabiliser ma famille », explique-t-elle.

Pour Cécile Kahindo Kanyatsi, femme vivant avec handicap, cette initiative représente un levier d'émancipation :

« J'ai appris à mieux gérer mes activités et à épargner. Le handicap n'est pas synonyme de pauvreté, c'est une condition que l'on peut valoriser avec courage », souligne-t-elle.

L'Association des Femmes pour la nutrition à assise communautaire (AFNAC), chargée de l'encadrement de ces femmes, annonce la prochaine distribution de kits de travail, notamment des machines à coudre, afin de permettre aux bénéficiaires de lancer ou renforcer leurs activités.