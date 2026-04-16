Congo-Kinshasa: Le Colloque international des jeunes fixé en juillet 2026 à Kinshasa

La ville de Kinshasa accueille, au mois de juillet prochain, l'Université d'été, un colloque international réunissant des jeunes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique autour des questions liées aux droits de l'homme.

Le Gouvernement congolais se prépare déjà à la réussite de ce forum, qu'organise le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe.

A l'issue d'un échange tenu mercredi 15 avril à Kinshasa avec le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, le chef adjoint de la coordination de la sécurité du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, Claudio Costanza, a salué l'implication des autorités congolaises dans l'organisation de ces assises.

« Il s'agissait d'une réunion organisée dans le cadre de l'Université d'été. Nous avons discuté des questions liées à l'organisation logistique et échangé sur les différents aspects de la collaboration avec les autorités du pays. Cette activité va réunir des jeunes autour d'un forum de discussions sur les droits de l'homme. Les questions de logistique, de sûreté et de préparation de l'événement ont été abordées. Nous avons constaté une forte volonté politique et le soutien du gouvernement, notamment pour la prise en charge des participants. Il y a donc un réel investissement des autorités », a-t-il souligné.

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Pour sa part, le ministre des Droits humains a assuré que les institutions du pays travaillent en synergie afin d'offrir aux invités un séjour agréable et sécurisé.

Le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe (CNS) a pour mission de promouvoir le dialogue, la solidarité et la sensibilisation entre les jeunes d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.