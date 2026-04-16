Congo-Kinshasa: New York - Judith Suminwa met en avant le rôle de la RDC dans les enjeux mondiaux de l'eau et de l'énergie

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a souligné le rôle stratégique de son pays dans les équilibres futurs liés à l'eau, à l'énergie et au développement mondial. Elle s'exprimait ce mercredi 15 avril à New York, aux États-Unis, lors de la conférence « Water Forward: Driving Jobs and Opportunities », organisée en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Dans son intervention, la cheffe du gouvernement congolais a insisté sur la portée globale de la question de l'eau, qu'elle considère comme un levier essentiel de développement économique et social.

« Parler de l'eau aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler de développement. C'est parler d'avenir, du monde que nous construisons », a-t-elle déclaré.

La RDC, un réservoir mondial

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Judith Suminwa a rappelé que la RDC occupe une position centrale dans la gestion future des ressources hydriques, avec plus de 50 % des réserves d'eau douce de l'Afrique. Un atout majeur qui, selon elle, engage la responsabilité du pays dans la transformation de ce potentiel en progrès concret.

Elle a souligné que l'eau conditionne la santé, la sécurité alimentaire, la prospérité et la croissance économique, appelant à une exploitation durable et structurée de cette ressource.

La Première ministre a présenté le « Pacte présidentiel pour l'eau », qui vise à atteindre 60 % d'accès à l'eau potable d'ici 2035, à travers un programme estimé à 20 milliards de dollars. Ce plan devrait, selon elle, générer des millions d'emplois et transformer les économies locales.

Des projets en cours à Kinshasa

Parmi les initiatives déjà mises en oeuvre, elle a cité le projet intégrateur Kin Elenda à Kinshasa, qui améliore l'accès à l'eau potable pour près de 3 millions de personnes. Ce programme a, selon elle, un impact direct sur la santé, la dignité et la productivité des populations.

Judith Suminwa a enfin insisté sur le lien étroit entre l'eau et l'énergie, qu'elle considère comme des piliers indissociables des économies futures, appelant à une vision intégrée du développement durable.