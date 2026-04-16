Congo-Kinshasa: New York - Judith Suminwa met en avant le rôle de la RDC dans les enjeux mondiaux de l'eau et de l'énergie

16 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a souligné le rôle stratégique de son pays dans les équilibres futurs liés à l'eau, à l'énergie et au développement mondial. Elle s'exprimait ce mercredi 15 avril à New York, aux États-Unis, lors de la conférence « Water Forward: Driving Jobs and Opportunities », organisée en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Dans son intervention, la cheffe du gouvernement congolais a insisté sur la portée globale de la question de l'eau, qu'elle considère comme un levier essentiel de développement économique et social.

« Parler de l'eau aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler de développement. C'est parler d'avenir, du monde que nous construisons », a-t-elle déclaré.

La RDC, un réservoir mondial

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Judith Suminwa a rappelé que la RDC occupe une position centrale dans la gestion future des ressources hydriques, avec plus de 50 % des réserves d'eau douce de l'Afrique. Un atout majeur qui, selon elle, engage la responsabilité du pays dans la transformation de ce potentiel en progrès concret.

Elle a souligné que l'eau conditionne la santé, la sécurité alimentaire, la prospérité et la croissance économique, appelant à une exploitation durable et structurée de cette ressource.

La Première ministre a présenté le « Pacte présidentiel pour l'eau », qui vise à atteindre 60 % d'accès à l'eau potable d'ici 2035, à travers un programme estimé à 20 milliards de dollars. Ce plan devrait, selon elle, générer des millions d'emplois et transformer les économies locales.

Des projets en cours à Kinshasa

Parmi les initiatives déjà mises en oeuvre, elle a cité le projet intégrateur Kin Elenda à Kinshasa, qui améliore l'accès à l'eau potable pour près de 3 millions de personnes. Ce programme a, selon elle, un impact direct sur la santé, la dignité et la productivité des populations.

Judith Suminwa a enfin insisté sur le lien étroit entre l'eau et l'énergie, qu'elle considère comme des piliers indissociables des économies futures, appelant à une vision intégrée du développement durable.

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