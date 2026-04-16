Sénégal: Yehvann Diouf gardien de l'équipe du pays - « En sélection, on essaie de tirer le groupe vers le haut »

Yehvann Diouf ne fait aucune fixation sur sa position de remplaçant de la sélection du Sénégal. Dans un entretien accordé à RFI, le gardien des Lions dit l'avoir bien vécu. Selon lui le plus important est de tirer le groupe vers le haut et de participer à la bonne ambiance.

« Je le vis plutôt bien. On passe un mois, un mois et demi à peu près ensemble, avec la préparation et même sans jouer, on fait partie des joueurs qui s'entraînent. En selection, on essaie de tirer le groupe vers le haut, de rester sérieux, de rester professionnel, de donner du plaisir et de participer à la bonne ambiance collective. C'est important », affirme-t-il.

« Si quelqu'un a besoin à la fin de l'entraînement de faire du travail, on est là pour lui. Même si on n'est pas acteur directement sur le terrain pendant cette compétition, on est acteur à l'entraînement, on est acteur à l'hôtel, on est acteur dans les vestiaires. On a on a un rôle à part entière qui est peut être moins visible que certains, mais qui est tout aussi important », poursuit-il.

« Je pense qu'on peut aller loin à la Coupe du monde »

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S'il reste concentré pour son club de l'OGC Nice et de son maintien en Ligue 1 à la fin de la saison, l'international sénégalais a également évoqué la sélection et les attentes lors prochaines Coupe du Monde.

« Je pense qu'on peut aller loin dans cette compétition. Après, personnellement, je ne me suis pas encore projeté sur la Coupe du monde. Le plus important, c'est la fin de saison en club. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Chacun a ses objectifs en club, que ce soit des objectifs individuels ou collectifs, avec des maintiens ou des qualifications, ou même des trophées pour certains.

On a eu l'objectif de la CAN qui a été atteint cet hiver, et puis après tout s'est enchaîné assez vite avec la reprise en club, la trêve du mois de mars. Je pense qu'on n'a pas vraiment le temps de se projeter sur le Mondial pour le moment. Il faut déjà bien finir la saison, être en forme et être dans les meilleures conditions pour pouvoir partir à la Coupe du monde », confie-t-il.

Interpellé sur cette histoire de match de victoire attribués au Maroc, Yéhvane Diouf répond : « Oui, moi ça m'a surpris d'autant plus que je l'ai appris tard la nuit après un match de Ligue des Champions. Après, le Tribunal Arbitral du Sport va décider. Mais peu importe la décision, qu'elle soit dans notre sens ou pas, pour moi et pour nous, nous sommes les vainqueurs de cette édition de la CAN.

Le match est allé à son terme ».