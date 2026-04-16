Afrique: Périls sur le secteur financier

Le secteur financier africain vit une période charnière. Les risques se multiplient et se complexifient : cyberattaques de plus en plus sophistiquées, chocs climatiques déstabilisateurs, créances en souffrance persistantes, transformation numérique à marche forcée.

Face à cette tempête de défis, l'heure n'est plus à l'attentisme, elle est à l'action collective et coordonnée.

C'est précisément l'ambition du premier forum "Risk & Resilience Days", qui réunit jeudi à Lomé les représentants d'une vingtaine d'institutions financières régionales - banques et compagnies d'assurance confondues - pour deux jours d'échanges sur la résilience du secteur financier.

Organisé par l'Association pour le management des risques et des assurances du Togo (AMRAT), avec le soutien du ministère des Finances et du Budget et de la CCI-Togo, ce forum se présente comme une plateforme pour trouver des réponses concrètes aux défis qui menacent la stabilité du système.

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Pour le président de l'AMRAT, Khalid Yacoubou Boukari, le diagnostic est sans appel : "Devant les risques croissants préoccupants dans le secteur financier, il est impérieux pour les États et l'ensemble des acteurs concernés de bâtir un écosystème financier robuste face aux chocs économiques, géopolitiques et technologiques."

Un message qui résume l'enjeu fondamental de ce forum : il ne s'agit pas seulement de protéger les banques et les assureurs, mais de garantir la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système financier condition sine qua non d'une croissance économique durable pour le Togo et l'Afrique.

Lomé ouvre le débat. L'Afrique financière attend les réponses.