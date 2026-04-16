Cote d'Ivoire: Accès au financement - Léticia N'cho, Edith Brou, Akouba Angola lèvent le voile sur leurs réalités

À l'initiative de la Société de garantie des crédits aux Pme ivoiriennes (Sgpme), une journée dédiée aux femmes entrepreneures s'est tenue, le mardi 14 avril 2026, à Abidjan, autour du thème : « Grandir et briller : la Sgpme aux côtés de celles qui bâtissent l'avenir ».

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique du Plan national de développement (Pnd), qui fait de l'autonomisation économique des femmes une priorité. En ouverture, une masterclass animée par la directrice générale de la Sgpme, Joëlle Christelle Yao Kouassi, a posé les bases : faciliter l'accès au financement en rapprochant les entrepreneures des banques et institutions de microfinance. Une ambition concrétisée par des échanges directs et des panels d'expérience.

Parmi les temps forts, les interventions de figures inspirantes telles que Léticia N'Cho-Traoré, Edith Brou Bleu, Akouba Angola, Alice Gnapa ou encore Véronique Konan. Loin des discours convenus, ces cheffes d'entreprise ont partagé sans détour leurs parcours, leurs faits de résilience, de doutes et de décisions difficiles.

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Animant un panel sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, Edith Brou Bleu a mis en lumière les défis souvent tus : gestion du temps, pression sociale et quête d'équilibre. « Le succès ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais aussi en bien-être personnel et familial », a-t-elle souligné, saluant une initiative qui humanise l'entrepreneuriat.

De son côté, Akouba Angola, intervenant sur les parcours de réussite, a insisté sur l'importance de la persévérance et de la transmission. « Rien n'est donné, mais tout reste possible pour celles qui refusent d'abandonner », a-t-elle affirmé.

En plus des témoignages, cette journée aura permis de renforcer les liens entre entrepreneures et acteurs du financement, tout en contribuant à bâtir un écosystème plus inclusif et favorable à l'émergence des Pme dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire.