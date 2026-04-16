Cote d'Ivoire: Coopération scientifique et technologique - Le pays et l'Espagne renouvellent leur convention

Dans le cadre de la diplomatie scientifique, la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne ont, à travers le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (Fonsti) et le Cdti, signé une convention le mercredi 15 avril 2026, à Abidjan. Cette deuxième signature, après la première intervenue en 2023, s'inscrit dans la continuité d'une collaboration déjà bien établie entre les deux institutions.

Un partenariat qui contribue à renforcer les interactions entre les écosystèmes d'innovation ivoirien et espagnol. Pour le secrétaire général du Fonsti, Dr Sangaré Yaya, cette union favorise le partage d'expertises, la circulation de l'information et la mise en réseau des acteurs, éléments essentiels à la structuration d'une coopération durable.

Précisant que les échanges du jour sont centrés sur la santé publique et l'agriculture, en raison des opportunités immédiates identifiées dans ces secteurs, il a rappelé que cette coopération a pour vocation de couvrir l'ensemble des domaines de la recherche et de l'innovation. Elle demeure ouverte à diverses opportunités de collaboration, en fonction des priorités identifiées conjointement.

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Se félicitant de la qualité de la coopération, S.E.M. Guillermo Marin, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, a rappelé que le pays hôte est une grande puissance agricole, reconnue bien au-delà de ses frontières. « L'Espagne, pour sa part, a su développer une expertise reconnue dans l'innovation agricole, notamment dans les technologies de production, la transformation agroalimentaire, l'irrigation intelligente et l'adaptation aux climats exigeants », a-t-il confié.

Et d'ajouter que l'innovation agroalimentaire ne se limite pas à la technologie : elle touche à la qualité des sols, à la résilience des cultures, à la traçabilité des produits et à la sécurité sanitaire. Pour lui, il s'agit d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs et des consommateurs, en un mot, le bien-être de toute l'humanité.

Mme Angeles Valbuena, cheffe du département des programmes de coopération internationale du Cdti, a exprimé sa gratitude et la volonté de sa structure d'améliorer la compétitivité des entreprises espagnoles sur le plan mondial.

Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le directeur de cabinet adjoint, Djimbala Diakité, s'est félicité de ce partenariat gagnant-gagnant dans le domaine de la recherche scientifique, qui met en lumière une réalité désormais établie : celle d'une recherche scientifique qui ne peut atteindre sa pleine efficacité qu'en s'inscrivant dans des dynamiques de coopération, d'ouverture et de complémentarité.