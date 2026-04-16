Cote d'Ivoire: Santé - Le Rotary Club Abidjan II-Plateaux mobilise les philanthropes pour un centre dédié aux maladies rénales

À l'occasion de ses 40 ans d'existence, le Rotary Club Abidjan II-Plateaux passe à une nouvelle étape de son engagement social. Réuni en conférence de presse le mercredi 15 avril 2026, au Plateau, le club a annoncé l'organisation d'un dîner de gala destiné à mobiliser des fonds pour la construction d'un centre médico-social dédié à la prise en charge des maladies rénales en Côte d'Ivoire.

Au-delà de la célébration de son jubilé, cette initiative se veut une réponse concrète à une urgence sanitaire nationale. « Ce projet est notre réponse collective à une situation critique », a déclaré le président élu pour le mandat 2026-2027, Baba Kourouma.

Il a rappelé que près de 12 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale sont enregistrés chaque année dans le pays, alors que les infrastructures restent insuffisantes.

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Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne dispose que de 38 centres spécialisés en néphrologie, aux capacités d'accueil limitées. Plus de 2 000 patients sont en attente de prise en charge, pour un nombre de places très réduit. À cela s'ajoute le coût élevé des séances de dialyse dans les structures privées, estimé à environ 150 000 Fcfa par semaine, un montant hors de portée pour la majorité de la population.

Face à ce constat, le Rotary Club Abidjan II-Plateaux ambitionne de construire un centre moderne sur une superficie d'un hectare. Ce complexe médico-social offrira une prise en charge complète, allant du dépistage à l'hospitalisation, en passant par l'hémodialyse et, à terme, la greffe rénale. Il intégrera également des espaces de vie adaptés aux patients.

D'un coût global estimé à plus d'un milliard de Fcfa, le projet sera exécuté en trois phases, avec un investissement initial d'environ 500 millions de Fcfa pour la période 2027-2029. À terme, le centre devrait atteindre son autonomie financière dès la quatrième année et générer près de 60 emplois directs.

Pour lancer la première phase, le club prévoit de mobiliser 200 millions de Fcfa lors du dîner de gala prévu le 9 mai 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. L'événement combinera célébration et levée de fonds, avec un hommage aux membres et partenaires ayant marqué l'histoire du club.

Les organisateurs ont lancé un appel à la solidarité nationale et internationale. « Nous ne pouvons pas réaliser ce projet seuls. Nous invitons tous les philanthropes et partenaires à se joindre à nous », ont-ils insisté.

Présent à la conférence, le représentant du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale (Cnptir), Dr Ané, a salué cette initiative. Il a souligné le lourd impact de cette maladie sur les familles ivoiriennes, tant sur le plan social que financier. « Ce centre contribuera à soulager des milliers de patients », a-t-il affirmé.

Plusieurs personnalités sont attendues à ce gala, notamment le ministre Danho Paulin et l'artiste Gadji Celi, pour soutenir cette action qui ambitionne de redonner espoir à de nombreuses familles confrontées à l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire.