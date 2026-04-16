Cote d'Ivoire: Grand-Bassam/Le voleur d'aliments pour volailles - « J'ai demandé, il a refusé, donc je suis venu... me servir »

« J'ai demandé, il a refusé, donc je suis venu nuitamment me servir. Malheureusement, j'ai été appréhendé. » C'est ainsi que le voleur d'aliments pour volailles s'est défendu à la barre du tribunal de Grand-Bassam. Il était poursuivi pour tentative de vol portant sur des aliments pour volailles à Grand-Bassam. Des faits prévus et punis par les articles 457, 458, 459-8°, 461 et 462 du Code pénal ivoirien.

Les faits

Innocent K. est jardinier de profession. Cependant, il travaille dans une ferme avicole à Grand-Bassam. Il a été surpris récemment dans la nuit, alors qu'il était en train de soustraire plusieurs sacs d'aliments pour volailles de la ferme dans laquelle il travaille, en vue de les vendre.

À la barre du tribunal de la cité balnéaire, il se défend en ces termes : « J'avais besoin d'argent pour payer les médicaments de mon fils, qui est malade. »

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À la question du procureur de savoir pourquoi il ne s'était pas adressé à son patron, il explique : « J'ai demandé, il a refusé, donc je suis venu nuitamment me servir. Malheureusement, j'ai été appréhendé. »

Dans sa réquisition, Mme le procureur a demandé qu'il soit condamné à 12 mois de prison et à 100 000 Fcfa d'amende. Elle ne sera pas suivie par le juge, qui a condamné Innocent K. à 6 mois de prison et à 100 000 Fcfa d'amende.