Afrique: Cyclisme africain - Abidjan capitale du vélo continental les 25 et 26 avril

Abidjan s'apprête à devenir, le temps de deux jours, l'épicentre du cyclisme africain. La capitale économique ivoirienne accueillera en effet, du 25 au 26 avril 2026, le congrès de la Confédération africaine de cyclisme, un rendez-vous majeur pour l'avenir de la discipline sur le continent.

En prélude à cet événement, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a accordé, ce 16 avril 2026, une audience au président de la Fédération ivoirienne de cyclisme (FIC), le Dr Allah-Kouamé, à son cabinet situé à la Tour A au Plateau. Par ailleurs président de la Confédération africaine de cyclisme, ce dernier est venu informer l'autorité ministérielle des préparatifs liés à l'organisation de ce congrès d'envergure, qui se tiendra à l'Pullman Abidjan.

Au cours de cette rencontre, Dr Allah-Kouamé a indiqué avoir bénéficié des conseils et orientations du ministre, en vue d'assurer le bon déroulement de cet important rendez-vous sportif. Cette concertation s'inscrit dans une dynamique de collaboration étroite entre les autorités sportives nationales et les instances dirigeantes du cyclisme africain, afin de garantir le succès de l'événement.

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Le congrès de la Confédération africaine de cyclisme réunira plusieurs responsables fédéraux, experts et acteurs clés du secteur, autour des enjeux de développement, de structuration et de professionnalisation du cyclisme sur le continent. Il sera notamment question d'évaluer les avancées réalisées, d'identifier les défis à relever et de définir de nouvelles perspectives pour promouvoir la discipline en Afrique.

La tenue de ce congrès à Abidjan témoigne de la confiance accordée à la Côte d'Ivoire par les instances sportives internationales et africaines. Elle confirme également la volonté des autorités ivoiriennes de positionner le pays comme une destination privilégiée pour les grands rendez-vous sportifs.

Par ailleurs, la rencontre sera marquée par la présence annoncée du président de l'Union cycliste internationale (UCI), David Lappartient, attendu à Abidjan dès le 24 avril 2026. Sa participation confère à cet événement une dimension internationale et renforce son importance dans l'agenda du cyclisme mondial.

À travers l'accueil de ce congrès, Abidjan confirme son ambition de jouer un rôle de premier plan dans le développement du sport en Afrique, en particulier dans des disciplines en pleine émergence comme le cyclisme.