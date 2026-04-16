Ile Maurice: Nouvelle audition du Dr Zouberr Joomaye à la FCC

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) dans l'affaire des respirateurs défectueux de Pack & Blister se poursuit avec une nouvelle audition du Dr Zouberr Joomaye, intervenue dans la matinée de ce jeudi 16 avril. L'ancien conseiller au Bureau du Premier ministre du précédent régime a quitté les locaux de la commission à la mi-journée, après quelques heures d'interrogatoire under warning.

Cette nouvelle convocation s'inscrit dans l'approfondissement des investigations portant sur les conditions d'acquisition de respirateurs médicaux durant la pandémie de Covid-19, pour un montant de Rs 80 millions. Les enquêteurs cherchent à préciser les responsabilités dans la chaîne de décision, de l'évaluation technique jusqu'à la validation finale du contrat.

Au centre des interrogations figurent les travaux du Bid Evaluation Committee, présidé par le Dr Domah, qui était chargé d'examiner les spécifications des appareils proposés. Des éléments versés au dossier indiquent que certaines recommandations initiales auraient concerné des modèles précis alors que les équipements effectivement livrés auraient présenté des différences notables.

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La FCC s'intéresse également aux échanges électroniques et aux circuits de communication entre les différents intervenants, notamment au rôle de coordination attribué au Dr Joomaye dans un contexte d'urgence sanitaire. Selon des sources proches de l'enquête, les autorités cherchent à établir si des ajustements techniques ont été validés en hors du cadre initial et dans quelles circonstances le paiement a été autorisé.

Aucune inculpation n'a été retenue à ce stade. L'enquête se poursuit