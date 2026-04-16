Ile Maurice: Nouvelle audition du Dr Zouberr Joomaye à la FCC

16 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) dans l'affaire des respirateurs défectueux de Pack & Blister se poursuit avec une nouvelle audition du Dr Zouberr Joomaye, intervenue dans la matinée de ce jeudi 16 avril. L'ancien conseiller au Bureau du Premier ministre du précédent régime a quitté les locaux de la commission à la mi-journée, après quelques heures d'interrogatoire under warning.

Cette nouvelle convocation s'inscrit dans l'approfondissement des investigations portant sur les conditions d'acquisition de respirateurs médicaux durant la pandémie de Covid-19, pour un montant de Rs 80 millions. Les enquêteurs cherchent à préciser les responsabilités dans la chaîne de décision, de l'évaluation technique jusqu'à la validation finale du contrat.

Au centre des interrogations figurent les travaux du Bid Evaluation Committee, présidé par le Dr Domah, qui était chargé d'examiner les spécifications des appareils proposés. Des éléments versés au dossier indiquent que certaines recommandations initiales auraient concerné des modèles précis alors que les équipements effectivement livrés auraient présenté des différences notables.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La FCC s'intéresse également aux échanges électroniques et aux circuits de communication entre les différents intervenants, notamment au rôle de coordination attribué au Dr Joomaye dans un contexte d'urgence sanitaire. Selon des sources proches de l'enquête, les autorités cherchent à établir si des ajustements techniques ont été validés en hors du cadre initial et dans quelles circonstances le paiement a été autorisé.

Aucune inculpation n'a été retenue à ce stade. L'enquête se poursuit

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.