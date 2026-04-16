Ile Maurice: Arvin Boolell - «La méthodologie révisée du FATF met un accent plus fort sur l'efficacité mesurable»

16 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam - Olivia Edouard- Nicolas Frichot

Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la pêche et de l'économie bleue, a insisté sur la nécessité pour Maurice de se positionner comme une juridiction de substance afin de maintenir sa compétitivité internationale. Ainsi, ce texte législatif est présenté comme un véritable «gatekeeper» de la juridiction, destiné à protéger l'intégrité du système financier.

Selon lui, une juridiction doit être «transparente et fondée sur la substance». Maurice, indique-t-il, doit ainsi rester une destination privilégiée pour les investisseurs, en consolidant un secteur des services financiers basé sur l'efficacité, la transparence et la responsabilité.

Dans ce contexte, les résultats des évaluations du FATF ont également été rappelés, indiquant que Maurice se conforme globalement à plusieurs recommandations, mais qu'il y a encore une insuffisance en matière d'efficacité opérationnelle. «La méthodologie révisée du FATF met désormais un accent beaucoup plus fort sur l'efficacité mesurable et pas seulement sur l'existence des lois mais sur leur capacité à produire des résultats concrets.»

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Il estime que certaines critiques sur le projet de loi sont nécessaires afin de protéger la juridiction mauricienne face à la concurrence internationale et aux observations formulées par certaines organisations internationales. Les 24 amendements au projet de loi traduisent, dit-il, la volonté du gouvernement d'agir sans délai pour consolider le cadre réglementaire.

Par ailleurs, Arvin Boolell a fait ressortir qu'une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour la période 2026-2029 avait été finalisée. Le plan d'action qui l'accompagne définit clairement les responsabilités de chaque institution et vise à assurer la préparation du pays en vue de l'évaluation prévue en 2027.

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