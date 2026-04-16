Ile Maurice: Dharam Gokhool reçoit Shakeel Mohamed ce jeudi

Le président de la République, Dharam Gokhool, a accueilli le Premier ministre par intérim, Shakeel Mohamed, à la State House ce jeudi 16 avril. Cela, dans le cadre de la réunion hebdomadaire entre le chef du gouvernement et celui de l'État. Alors que le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est en voyage en République du Congo, c'est Shakeel Mohamed qui a été reçu.

Le président l'a chaleureusement félicité pour sa prise de fonctions. Les deux dirigeants et ils ont eu des échanges constructifs axés sur les mesures gouvernementales visant à renforcer la résilience nationale face au contexte international difficile, marqué par les conflits et l'instabilité mondiaux.

Le Premier ministre par intérim a été informé des journées portes ouvertes à la State House, prévues les samedi 18 et dimanche 19 avril. Ces événements mettront en valeur le patrimoine culturel du pays ainsi que les produits et les talents locaux. Dharam Gokhool et Shakeel Mohamed ont souligné l'importance de telles initiatives pour renforcer la cohésion sociale, et soutenir la créativité et l'esprit d'entreprise locaux en ces temps difficiles.

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Pour rappel, Shakeel Mohamed, ministre du Logement et des terres, occupe l'intérim au poste de Premier ministre pendant cinq jours, depuis le 14 avril, en l'absence de Navin Ramgoolam, qui est assiste aujourd'hui à la cérémonie de prestation de serment de Denis Sassou NGuesso, à l'occasion de son investiture à la présidence de la République du Congo.