Ile Maurice: Shakeel Mohamed défend l'action du gouvernement

16 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Le Premier ministre par intérim, Shakeel Mohamed, a rencontré, ce jeudi 16 mars à Ébène, l'ambassadeur saoudien, Fayez Meshel Altemyat, en présence des ministres de la Santé et de l'Éducation, Anil Bachoo et Mahen Gondeea. Après la rencontre , il a dénoncé des contrats accordés «à l'aveugle» sous l'ancien régime de Pravind Jugnauth, évoquant aussi une dette vaccinale de Rs 500 millions.

Il a soutenu la réforme budgétaire de Navin Ramgoolam, espérant une baisse des prix énergétiques après une stabilisation régionale.

De son côté, l'ambassadeur Fayez Meshel Altemyat a souligné l'excellence des relations entre l'Arabie saoudite et Maurice, fondées sur la coopération, l'amitié et la solidarité. Il a annoncé le don de 300 doses de vaccins contre le Covid-19 destinées aux pèlerins mauriciens âgés de 65 ans et plus, afin de faciliter leur participation au hajj cette année. Ce geste, a-t-il indiqué, illustre l'engagement humanitaire continu de son pays à soutenir les pays frères et amis.

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