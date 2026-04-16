Ile Maurice: Un dodo sculpté de près de 250 kg dévoilé à Paris

En mai 2025, les 90 collaborateurs du groupe Nautil sont venus à Maurice à l'occasion d'un voyage de cohésion rassemblant désormais trois marques expertes et complémentaires : Mauritius Travel, OOVATU et Tropicalement Vôtre. Accueillis par Sunlife dans les hôtels La Pirogue et Sugar Beach, ils ont vécu une expérience collective forte, pensée pour fédérer les équipes et célébrer les valeurs du groupe. À cette occasion, Sunlife avait souhaité marquer ce moment par un geste symbolique fort : offrir à Nautil un dodo sculpté de plus d'un mètre 50 et de près de 250 kg.

Un clin d'oeil à l'île Maurice et surtout à La Pirogue, adresse iconique du groupe, et un signe de reconnaissance envers un partenaire fidèle de longue date.

Le mois dernier, la sculpture a traversé les océans et a atterri à Paris pour être installée au siège du groupe Nautil. Pour célébrer son arrivée, Nautil a imaginé le Dodo Day, une journée dédiée aux liens qui unissent le groupe à ses partenaires historiques : Sunlife, Corsair et XPlorassur. À cette occasion, une reveal party a réuni à nouveau les 90 collaborateurs venus de toute la France. Une manière de prolonger l'élan collectif né à Maurice.

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Le dodo dévoilé à Paris fait écho à celui installé depuis 2022 dans les jardins de La Pirogue et faisant parti de la Come Alive Collection : le Dodo Wish. Tous deux sculptés dans le même badamier issu des jardins de l'hôtel, ils deviennent indissociables.

Présents pour cette soirée, Daniel Babet, l'artiste venu pour la première fois en France, Clency Roméo, récemment nommé Chief Sustainability Officer de Sunlife et ambassadeur de La Pirogue, ainsi que Yann Lloret, directeur France de Sunlife. Ils ont rappelé combien ce geste s'inscrit dans une relation construite dans le temps, nourrie par la confiance et une vision commune du voyage premium. «Ce dodo est un pont entre Maurice et la France. Il symbolise la relation de confiance et de fidélité qui unit Sunlife et Nautil depuis de nombreuses années», a déclaré Clency Roméo.

Pierre Cosentino, co-fondateur du groupe Nautil, n'a pas caché pas son émotion : «Ce que Sunlife a fait pour Nautil est exceptionnel. Ce dodo, c'est l'empreinte de tout ce qui nous unit à Sunlife : amitié, sincérité, et une vision commune. Cet engagement illustre, au-delà des chiffres réalisés, la force de ce que nous avons construit ensemble depuis plus de 25 ans.»

Plus qu'un simple objet, ce dodo est devenu un symbole. Celui d'un partenariat durable, et d'une dynamique collective appelée à se poursuivre. En accueillant son double dans ses locaux, Nautil a fait entrer un fragment de cette histoire mauricienne dans son quotidien.