Ile Maurice: Mobilisation de l'État après les inondations, aides élargies aux sinistrés

Un mois après les inondations du 15 mars, le gouvernement intensifie son soutien aux familles sinistrées de Rodrigues. Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, s'est rendu dans l'île, le lundi 14 avril, dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe de la solidarité.

Dès son arrivée, le ministre a une visite de terrain afin de constater l'ampleur des dégâts et rencontrer les victimes. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des autorités d'apporter une réponse concrète aux besoins urgents des familles affectées.

Une cérémonie s'est tenue lundi à Mont-Plaisir, en présence du chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, du député Francisco François, de la Minority Leader de l'Assemblée régionale, Franchette Gaspard Pierre-Louis, ainsi que de représentants syndicaux, d'organisations non gouvernementales et de bénéficiaires de la National Empowerment Foundation (NEF).

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À ce jour, 62 familles ont déjà bénéficié d'un soutien financier pour la réparation de leurs habitations. L'aide s'étend également aux enfants, avec une contribution pour l'achat de matériel scolaire, et à plusieurs ménages pour subvenir à leurs besoins essentiels. Le ministre a tenu à préciser que toutes les aides avaient été directement versées sur les comptes bancaires des bénéficiaires, garantissant transparence et efficacité.

Dans le détail, la NEF a alloué Rs 15 000 par ménage pour le logement, Rs 5 000 aux étudiants pour leur matériel scolaire et Rs 5 000 supplémentaires aux familles pour leurs besoins de base. La majorité des régions de l'île sont désormais couvertes par ces mesures. La sélection des bénéficiaires a été effectuée par la branche rodriguaise de la NEF, sous la supervision du ministère.

Par ailleurs, un nouveau dispositif est en préparation. À l'issue de sa visite, le Ashok Subron a tenu une réunion de travail avec le chef commissaire afin d'étendre l'aide à davantage de familles. Un budget de Rs 2 millions, déjà approuvé par le National Solidarity Fund, sera mobilisé. Entre 200 et 250 familles supplémentaires pourraient en bénéficier, sur la base d'une liste consolidée qui sera soumise par l'Assemblée régionale, en collaboration avec la police et d'autres autorités.

Enfin, une demande a été formulée pour inclure les agriculteurs et les éleveurs dans ce dispositif d'aide. Cette proposition est actuellement à l'étude, dans l'attente de données officielles attendues dans les prochains jours.