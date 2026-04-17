Algérie: Visite historique du pape Léon XIV - Principales déclarations internationales sur l'événement

ALGER — La visite officielle et historique effectuée par le pape Léon XIV en Algérie du 13 au 15 avril courant à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fait réagir plusieurs personnalités religieuses et politiques internationales, dont voici les principales déclarations :

- Président de la Colombie, Gustavo Petro: Faire la paix entre des civilisations différentes. C'est le chemin de l'humanité.

- Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Mme Giorgia Meloni: La visite du pape Léon XIV est un événement historique qui confirme que l'Algérie joue un rôle important dans le rapprochement des points de vue et l'établissement de ponts de coopération entre l'Europe et l'Afrique.

- Secrétaire d'Etat du Saint-Siège, Cardinal Pietro Parolin : La visite du pape à Annaba n'est pas seulement un acte commémoratif, mais aussi la continuité spirituelle de notre identité. Dans ce contexte, la visite du

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pape à Djamaa El Djazair s'inscrit dans la continuité du dialogue interreligieux.

- Présidente de l'Association France-Algérie, Mme Ségolène Royal: La visite historique du pape Léon XIV est un message universel en faveur du dialogue interreligieux et de la réconciliation entre les peuples des deux rives de la Méditerranée.

- Président de la Conférence des évêques d'Afrique du Nord (CERNA) et archevêque de Tunis, Nicolas Lhernould: Cette visite est historique, car il s'agit de la première visite papale. Le pape s'y était rendu, suivant ainsi les traces de Saint Augustin, évêque d'Hippone. Elle souligne la coexistence et la paix.

- Archevêque d'Alger, le Cardinal Jean-Paul Visco: La visite historique du pape Léon XIV en Algérie constitue un signal fort et un témoignage de coexistence, faisant de l'Algérie le point de départ d'un message de paix universel. C'est un très bon signe qui redonne une profondeur à la grande histoire de l'Algérie, terre de Saint-Augustin.