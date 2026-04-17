Congo-Brazzaville: Investiture - Denis Sassou N'Guesso prête serment devant la Cour constitutionnelle

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a prêté serment et a été installé dans ses fonctions au cours d'une audience solennelle de la Cour constitutionnelle, le 16 avril, au complexe sportif de la Concorde à Kintélé, dans la banlieue Nord de Brazzaville.

Conformément à l'article 77 de la Constitution du 25 octobre 2015, le président de la République réélu a prêté serment en ces termes : « Devant la Nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou N'Guesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de défendre la Nation et la forme républicaine de l'Etat, de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité du territoire national, la souveraineté et l'indépendance nationale».

Prenant acte du serment du chef de l'Etat, le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a adressé les très « vives et chaleureuses congratulations » de cette institution pour la brillante et historique élection du président sortant. « La République du Congo est un pays en paix et stable. C'est l'aboutissement d'un méticuleux travail.

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Vous seuls, Excellence, monsieur le président de la République, en détenez l'exclusivité du secret. La Cour constitutionnelle salue l'imperturbable et inaltérable homme de paix que vous n'avez jamais cessé d'être. Notre hommage est d'autant plus sincère et infini que la paix et son alter ego, la stabilité, ont toujours été au coeur de votre engagement au sommet de l'État. Paix et sécurité constituent vos credos », a-t-il déclaré.

Insistant sur la paix, Auguste Iloki s'est réjoui du fait que dans le nouveau projet de société du président de la République, la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité politique figure en première place comme condition d'accélération de la marche vers le développement, des valeurs indispensables à l'émergence d'un État prospère et attractif.

« Paix et stabilité continueront donc infailliblement à diriger les différents secteurs de la vie et nous nous réjouissons de savoir, excellences, monsieur le président de la République, qu'au coeur des priorités de votre nouveau mandat, la paix et la stabilité demeurent des valeurs irréductibles de la République et par conséquent des exigences incompressibles de tous les temps », a conclu le président de la Cour constitutionnelle, souhaitant un excellent et fructueux quinquennat à Denis Sassou N'Guesso.

Notons que le chef de l'Etat a rappelé que son projet de société sera converti en programme d'action par le prochain gouvernement avant son adoption par le parlement. La cérémonie d'investiture du président de la République a été marquée, entre autres, par une parade militaire.