Afrique: Le Sénégal et la Belgique scellent un pacte

Le gouvernement du Sénégal, avec le soutien du Royaume de Belgique, à travers son Agence de coopération internationale, Enabel, organisera, à Dakar, du 23 au 27 novembre 2026, une Conférence internationale sur la Protection sociale en santé (Pss). En prélude à ce sommet, un atelier de consolidation des préparatifs ayant réuni l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales s'est tenu les 15 et 16 avril 2026.

Après Niamey, en 2022, le Sénégal accueille, du 23 au 27 novembre 2026, la Conférence internationale sur la protection sociale en santé. Organisée avec le soutien du Royaume de Belgique via son Agence de coopération internationale, Enabel, cette rencontre va réunir 300 participants internationaux incluant des décideurs publics, des partenaires techniques et financiers, des chercheurs et des acteurs du développement.

En prélude à cette rencontre internationale, le ministère de la Famille, en partenariat avec Enabel, a organisé un atelier préparatoire stratégique les 15 et 16 avril 2026 à Dakar. « L'objectif, c'est de parvenir à arrêter ensemble la note conceptuelle et le cadrage global de la préparation, mais également de mettre sur la table l'expérience et l'expertise sénégalaise en matière de protection sociale », a expliqué le directeur de cabinet du ministère, Youssouph Djitté, lors de la cérémonie d'ouverture. Les objectifs opérationnels de l'atelier préparatoire incluent la mise en place de comités scientifiques et d'organisation.

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M. Djitté a rappelé que le Sénégal dispose déjà d'un écosystème institutionnel important allant de l'Agence de la Couverture sanitaire universelle (Sen-Csu) à la Délégation générale à la protection sociale en passant par le Programme de Bourses de sécurité familiale (Pbsf). Ainsi, cette conférence sera, selon lui, « un moment de vérité pour évaluer ces dispositifs à l'aune de l'Agenda national de transformation systémique ». « C'est l'occasion de permettre au Sénégal de revoir son système, de voir quelles sont les corrections à faire par rapport à son système de protection sociale en santé, mais aussi de partager les bonnes pratiques », a ajouté M. Djitté.

Pour Abou El Mahassine Fassk Fihri, directeur Pays d'Enabel, cet événement est une opportunité de présenter différents modèles sociaux à travers le monde. Il a insisté sur la nécessité de changer de paradigme dans la perception des politiques sociales. « Il ne faut pas voir la protection sociale comme un fardeau, un coût ou une charge, mais comme un investissement dans l'humain, la société, la famille, la Nation, qui permet de renforcer le modèle sociétal et social », a-t-il déclaré.