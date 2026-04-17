Afrique: African Cio Awards 2026 - La Côte d'Ivoire distinguée pour une IA au service du social

Le savoir-faire technologique de la Côte d'Ivoire vient d'être reconnu à l'échelle mondiale.

En effet, en marge du plus grand sommet mondial dédié aux technologies, à l'IA et aux startups, Gitex 2026, tenu à Marrakech, au Maroc, du 7 au 9 avril 2026, l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut) de Côte d'Ivoire s'est illustrée en remportant le prix « IA for good and sustainability » lors des African Cio Awards, l'une des grandes articulations de ce sommet.

Cette distinction récompense deux solutions d'intelligence artificielle développées par l'agence Julàba et Cockpit, pensées pour répondre aux réalités africaines et produire un impact concret. La première, conçue pour faciliter l'accès aux services numériques, permet notamment aux commerçantes d'effectuer des opérations via la voix et en langues locales, contournant ainsi les difficultés linguistiques. Les données collectées par Julàba alimentent par ailleurs Cockpit, un outil d'aide à la décision destiné aux gestionnaires publics.

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Grâce à l'analyse et à la visualisation des données terrain, cet outil offre des indicateurs fiables pour orienter les choix stratégiques. Portée par Patrick Somet, directeur de la transformation digitale et de l'innovation, la candidature de l'Ansut s'inscrit dans une vision claire : faire de la technologie un levier de transformation socio-économique.

« Cette distinction renforce notre conviction que l'innovation technologique, lorsqu'elle est pensée pour nos réalités africaines, peut devenir un puissant moteur au service de l'intérêt général », a-t-il indiqué. Au-delà de la distinction, ce prix traduit une ambition plus large pour l'écosystème technologique africain. « Notre continent dispose des compétences et des ressources nécessaires pour impulser une nouvelle dynamique grâce à la tech. À nous de jouer », a lancé Patrick Somet, exprimant sa fierté d'avoir contribué au rayonnement de l'Ansut.

Pour l'agence, cette reconnaissance marque une étape importante et ouvre de nouvelles perspectives, notamment dans l'accélération du Service universel des télécommunications, avec l'objectif de démontrer qu'une intelligence artificielle conçue en Afrique peut répondre efficacement aux enjeux de développement et de gouvernance.

Organisés autour du thème « Alignement stratégique à l'ère de l'intelligence artificielle », les African Cio Awards récompensent des initiatives numériques africaines à fort potentiel. La participation de l'Ansut au Gitex a également permis de mettre en lumière l'expertise ivoirienne à l'international, à travers des démonstrations et des échanges avec des acteurs du secteur.