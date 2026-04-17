Afrique: Les lauréats des prix du roi Fayçal 2026 connus

Dakar — La 48e édition de la remise des prix du roi Fayçal s'est déroulée mercredi à Ryad, les distinctions étant remises à des chercheurs, des experts, des universitaires, des médecins, ainsi qu'à des professionnels d'autres spécialités, annonce un communiqué des autorités saoudiennes parvenu jeudi à l'APS.

Les lauréats ont été choisis pour leur performances et leur expertise dans divers domaines, dont les études islamiques, la langue et la littérature arabes. L'Arabie saoudite estime qu'ils ont contribué aux progrès de l'humanité et à l'expansion du savoir.

Le prince Mohammed Ben Salmane ben Abdelaziz, vice-émir de la région de Ryad, a présidé la cérémonie de remise des distinctions.

"Nous avons à coeur d'honorer la science et de célébrer les savants qui oeuvrent au bonheur de l'humanité", rapporte le communiqué en citant le prince Abdelaziz ben Turki ben Fayçal Al Saoud, le président du conseil d'administration du Centre du roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous nous inspirons des orientations de notre pays et des directives de nos dirigeants, qui agissent en permanence dans l'intérêt de leur peuple et des peuples de la région et du monde", a-t-il ajouté dans son allocution.

Le prix du Service de l'islam 2026 a été attribué conjointement à Cheikh Abdulatif ben Ahmed Al-Fozan, le président du conseil d'administration de la société saoudienne Al-Fozan, et à l'Égyptien Mohammed Mohammed Abu Moussa.

Cheikh Abdulatif ben Ahmed Al-Fozan s'est distingué par son approche novatrice dans l'action caritative et le développement de projets humanitaires.

Mohammed Mohammed Abu Moussa, professeur à l'université d'Al-Azhar, a reçu cette distinction en guise de reconnaissance de la production d'une trentaine de livres consacrés à la langue arabe.

Le prix des Études islamiques a été attribué conjointement à un professeur de l'université du Fayoum (Égypte), Dr Abdelhamid Hussein Hamouda, et à Mohammed Wahib Hussein, un professeur de l'université hachémite du royaume de Jordanie.

Le premier a été distingué pour ses travaux scientifiques consacrés aux routes commerciales terrestres et maritimes et aux réseaux dans diverses régions, dont le Machrek islamique, l'Irak, la Perse, la péninsule Arabique et le Levant. Mohammed Wahib Hussein a reçu cette distinction pour "la grande valeur scientifique et l'originalité de ses travaux fondés sur des relevés archéologiques directs".

"Son approche s'est distinguée par le lien établi entre le texte coranique et les données géographiques et de terrain, ce qui offre une lecture scientifique équilibrée de la route de l'Ilaaf mecquoise dans son contexte historique et géographique", explique le communiqué.

Le prix de la Langue et de la Littérature arabes a été décerné à Pierre Larcher, professeur à l'université d'Aix-Marseille (France), en raison de "sa contribution à la diffusion de la littérature arabe auprès du lectorat francophone".

La professeure Svetlana Mojsov, de l'université Rockefeller (États-Unis d'Amérique), a reçu le prix du roi Fayçal de Médecine 2026. Elle a été récompensée pour ses travaux pionniers dans la découverte du peptide analogue au glucagon, qui est "biologiquement actif en tant qu'hormone agissant sur le pancréas, le coeur et le cerveau".

Le prix du roi Fayçal des Sciences 2026 a été attribué à Carlos Kenig, professeur à l'université de Chicago (États-Unis d'Amérique), "pour ses contributions majeures à l'analyse mathématique, qui ont profondément transformé la compréhension des équations aux dérivées partielles non linéaires".