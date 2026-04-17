Afrique: Le retour stratégique des investisseurs français sur un continent sous pression

Entre rivalités globales, recomposition géopolitique et opportunités économiques, le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) sonne la relance d'un partenariat pragmatique et offensif.

Réunis à Paris, à l'Automobile Club de France, les acteurs du Conseil français des investisseurs en Afrique ont délivré un message clair : l'Afrique redevient un espace stratégique pour les entreprises françaises, malgré un environnement international incertain. Sous l'impulsion du président du CIAN, Étienne Giros, et de son secrétaire général, Stéphen Decam, l'Assemblée générale 2026 marque un tournant dans la perception du continent.

Les chiffres avancés traduisent une réalité souvent sous-estimée : 5 000 implantations françaises en Afrique, pour un chiffre d'affaires global de 100 milliards d'euros. À titre de comparaison, les échanges commerciaux entre la France et les États-Unis s'élèvent à 60 milliards. Ce différentiel souligne un fait géoéconomique majeur : l'Afrique constitue déjà un pilier structurant de la projection économique française.

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Pourtant, cette présence s'inscrit dans un contexte géopolitique profondément recomposé. Le recul de l'influence française en Afrique de l'Ouest, la montée en puissance de la Chine, de la Russie ou encore de la Turquie, et la fragmentation sécuritaire du Sahel redéfinissent les rapports de force. Dans ce paysage concurrentiel, la France tente un repositionnement fondé sur l'investissement, la coopération économique et l'intelligence partenariale.

Le « frémissement » évoqué par Étienne Giros traduit un retour progressif de la confiance après plusieurs années de prudence liées à la pandémie de covid-19 et à une perception accrue du risque. Cette prudence reste cependant en décalage avec la réalité des performances : les entreprises membres du CIAN ont enregistré de bons résultats en 2025, confirmant la résilience des marchés africains.

Sur le plan géostratégique, l'Afrique apparaît plus que jamais comme un espace clé pour la sécurité économique globale : accès aux ressources naturelles, marchés en croissance, transition énergétique, urbanisation rapide. Dans ce contexte, la stratégie française repose sur un triptyque : ancrage local, responsabilité sociétale (RSE) et partenariats structurants.

Le partenariat local devient ainsi une condition d'accès aux marchés, mais aussi un levier d'acceptabilité politique et sociale. À cela s'ajoute la RSE, désormais critère déterminant dans l'attribution des marchés publics et privés. Sur ce terrain, les entreprises françaises disposent d'un avantage comparatif face à certains concurrents internationaux.

Deux rendez-vous majeurs viennent structurer cette dynamique : le forum « Investir en Afrique » à Paris et le sommet Africa Forward Nairobi 2026, co-organisé avec le Kenya. Ce dernier marque un tournant diplomatique en s'ouvrant à l'Afrique anglophone, symbole d'une stratégie d'élargissement des partenariats. Enfin, le rôle du CIAN comme interface d'intelligence économique est central.

En facilitant l'accès aux décideurs publics, aux bailleurs et aux réseaux d'affaires, il agit comme un accélérateur d'influence et d'opportunités. Dans un monde fragmenté, où économie et géopolitique sont indissociables, l'Afrique s'impose comme un théâtre décisif. Pour la France, l'enjeu n'est plus seulement d'y être présente, mais d'y être pertinente, compétitive et durable.